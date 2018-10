Skandali! Rama kujton se meqenëse është dërrasa nga matematika shqiptarët do ta falin

Pas daljes së raportit të KLSH-së, ka reaguar edhe kreu i grupit parlamentar i LSI-së, Petrit Vasili. Raporti i KLSH-së, nxori zbuluar mashtrimin e Ramës sa i përket borxhit publik.

Vasili shkruan se Rama gënjeu shqiptarët, pasi borxhi publik nuk është 69.9% por 72%. Sipas tij Rama kujton se meqenëse është dërrasa nga matematika shqiptarët do ta falin.

Reagimi i Vasilit

Ç’shpifarak. Gojetari Kryeminister borxhi nuk eshte 69.9% siç ke shpifur ti, por 72%.

Skandal i dimensioneve te frikshme.

Gojetari shkollepak ka shpifur e thote qe borxhi eshte 69.9% kur Kontrolli i Larte i Shtetit e ka zbuluar qe eshte 72%.

Per nje shpifje te tille burgu nuk eshte asgje, apo ky gojetari mendon se meqenese eshte derrase nga mendja per financat e shtetit do ta falin.

Ja ç’deklaron Kontrolli i Larte i Shtetit:

“Defiçiti zyrtar për vitin 2017 paraqitet në nivelin 31.2 miliardë lekë, ndërkohë që ky zë në Sistemin Informatik Financiar të Qeverisë paraqitet 50.8 miliardë lekë, pra me një diferencë prej 19.6 miliardë lekësh më shumë”, thuhet në raportin bombë të KLSH.

Sipas KLSH, bën që borxhi publik i vendit të mos jetë 69.9 për qind sa raporton qeveria zyrtarisht, por 72 për qind e Prodhimit Kombëtar”.