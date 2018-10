Skandal! Shtëpia e Sekretarit të Ramës po restaurohet nga Bashkia

Ish-Kryeministri Sali Berisha, ka vijuar me publikimin e denoncimeve të mbërritura në adresë të tij.

Me anë të një postimi në rjetet sociale, Berisha ka publikuar një denoncim, sipas të cilit thuhet se Bashkia e Roskovecit po rinovon shtëpinë e prindërve të Engjëll Agaçit për ta përdorur atë si një sekser për një rikanidim të dytë.

“Kjo shtëpi që shikoni është banesa e prindërve të Sekretarit të Përgjithshëm të Kryeministrisë, Engjëll Agaçi, me vendodhje në Roskovec.

Banorët e lagjes denoncojnë se shtëpia e Don Agaçios po rinovohet nga puntorët e Bashkisë Roskovec. “Majlinda me shpirt djalli” po i rinovon banesën Don Agaçios, për ta përdorur si sekser tek Rama për të siguruar rikandidimin”. shkruhet ndër të tjera, ndërsa ngrihen dy pyetje.