Skandal! Ksamili zaptohet nga militantët e PS, qeveria nuk legalizon ndërtimet e lagjes demokrate

Ish-Kryeministri Berisha në një postim në rrjetet sociale ka publikuar denoncimin e një qytetari nga Saranda, i cili shkruan se, autoritetet kanë lagalizuar ndërtimet paleje të militantëve socialistë, të cilëve u janë dhënë leje ndërtimi edhe në bregdet, ndërsa shtëpitë e një lagjeje të djathtë nuk legalizohen.

Sipas tij, legalizimi i shtëpisë së tij kishte dalë që në vitin 2013, por nuk kishte pasur mundësi ekonomike për ta bërë, ndërsa tani shteti lagjes 26 Marsi, i thotë se aty do të ndërtohet një park, e kësisoj nuk mund të legalizohen banesat.

Postimi i plotë i Berishës

Legalizimet ne Ksamil vetem militanteve siçilist!

Lexoni mesazhin e qytetarit dixhital. sb

Pershendetje zoti BERISHA une qe po ju shkruaj jam nje qitetar banor i KSAMILIT dhe kam nje shqetesim qe doja ta ndaja me dhe kam shprese se mund te na ndihmoni. Une jetoj te lagjia e 26 Marsit kam nje banes te cilen legalizimi me ka dal qe ne 2013 dhe per arsie ekonomike nuk munda ti perfundoj. Me ardhjen ne pushtet te rilindjes nuk arita ti beja ata duke justifikuar se do vinin vete neper objekte beren te militanteve ne duke qene te djathte na lan pa i bere dhe na kane bllokuar si lagje me pretendimim se na ze pjesa e parkut. Nderko keta rilindasit kane legalizuar objekte te cilat ishin proceduar dhe prishur objekte te cilat i kane cuar te fortet e pushtetit keto kohet e fundit dhe ksne dhene dhe dhume leje ndertimi shu prane bregut te detit duke favorizuar militantet e tire te fuqishem dhe gjithe pushteti lokal eshte ne dispozicjon te tire duke i lejuar per hedhjen e inerteve ne vende jo te lejuara duke i dhen te gjitha punet firmave te militantve ju lutem te te na ndihmoni abuzimet jane te dukshme.Ju faleminderit do doja te ngelesha anonim.