Skadon ultimatumi për mashtruesin e Ramës, Berisha: Ja video e Ballës me trafikantin e drogës

Ka skaduar afati që “qytetari dixhital” i kishte dhënë Taulant Ballës për të reaguar brenda orës 14.00. “Qytetari Dixhital” i ka kërkuar Ballës që të kërkojë ndjesë për mohimin që i kishte bërë fotos me trafikantin e drogës. Maksim Beço. Balla nuk pranoi të kërkojë ndjesë dhe Berisha i publikoi videon ku duket Balla me trafikantin e drogës.

Postimi i ish-Kryeministrit Berisha në Facebook

“Ja Taulant Bego/Jaris qe betohej dje se eshte e montuar foto e tij me bossin e kokaines, Maksi Beço te arrestuar ne vitin 2015 nga policia per kokaine!”, shkruan Berisha në një psotim të shkurtër në fb.

Si doli zbuluar mashtruesi Balla

Ai nuk e kishte menduar se Berisha do tw kishte si provw edhe videon e takimit tw Ballws me trafikantin e kokainws dhe ka montuar vetwm foton. Nw tw vwrtetw kjo video tregon fytyrwn e vwrtetw tw kwtyre fundwrrinave qw mashtrojnw edhe kur kapen nw flagrancw dhe arsyeja wshtw se nuk ka drejtwsi dhe prokurori qw tw zbatojw ligjet.

Ish-kryeministri Berisha publikoi mesazhin e qytetarit dixhital duke I dhënë ultimatum kreut të grupit parlamentar të PS, Taulant Balla se në rast se nuk kërkon ndjesë për mashtrimin për foton e publikuar ku ai është në shoqërinë e Maksi Becas, atëhere “qytetari dixhital” ka paralajmëruar atë që ai e quan “dokumenta përvëluese”. Afati që i është dhënë Taulant Ballës për të reaguar është deri në orën 14.00. Balla deri tani vazhdon të heshtë dhe të mos ketë asnjë reagim në lidhje me ultimatumin e dhënë duke lënë të kuptohet se ai do të reagojë vetëm pas daljës së “dokumentave përvëluese”.

Postimi i ish-Kryeministrit Berisha në Facebook

Ultimatum i qytetarit dixhital per Taulant Bego/Jaris! sb Lidhur me mashtrimin tuaj se fotoja me te arrestuarin nga policia Maksi Bega eshte montim ne rast se nuk kerkon ndjese publike gjere ne ora 14:00 te dites sotme per fyerjen qe me ke bere do perballesh me publikim dokumentash pervluese!

Ish-Kryeministri Sali Berisha publikoi dje foton e deputetit të PS, Taulant Balla që ka dalë sëbashku me një person të dënuar për trafik kokaine.

Siç shihet edhe në Foto, Balla dhe i dënuari për trafik kokaine, Maksi Beca, duken shumë të afërt me njëri-tjetrin.

Postimi i ish-Kryeministrit Berisha

Foto lajm: Taulant Bego/Jaris me bosin e kokaines Maksim Beço te arrestuar nga policia per trafik kokaine ne vitin 2015! Sb

Gjatë ditës së djeshme Balla e mohoi që të kishte dalë në foto me trafikantin e drogës, Maksi Beca. Ai tha se kishim të bënim me një montazh të fotos së publikuar nga ish-Kryeministri. Ai paraqiti një foto tjetër ku Balla kishte në krah kreun e qeverisë dhe jo Begon. Mirëpo në foton e paraqitur nga Balla janë një sërë personazhesh të ndryshëm nga foto që ka paraqitur “qytetari dixhital”. Kështu në foton e publikuar nga Berisha vihet re se pas Ballës është edhe një burrë me thinja në kokë, gjë e e cila nuk dallohet në foton e paraqitur nga Balla. E vetmja gjë e vërtetë në foton e Ballës është vetja e tij me të njëtën xhaketë, ndërsa montimi është i qartë se është bërë nga Balla me njerëzit që e rrethojnë.

Reagimi i parë i Berishës

Ish-Kryeministri Sali Berisha, reaguoi pas deklaratave të Taulant Ballës, i cili tha se FOTO-ja e publikuar në media ku shihet ai sëbashku me një person të dënuar për trafik droge është montazh.

Berisha i ka publikuar dy fotot në Facebook, ku njëra është fotoja e Ballës me trafikantin e drogës, dhe në foton tjetër ku deputetit socialist pretendon se ai ka qenë në një aktivitet me Ramën.

Në foto shihet qartë se kush është montazhi.

Ja çfarë shkruan Berisha në Facebook

Qytetari dixhital pergenjeshtron Taulant Bego/Jaris, i cili duke paraqitur si deshmi nje foto me Kallam Deshtakun perpiqet ta paraqes si montim foton me supertrafikantin e kokaines Maksi Beça. Shkoni krahasimin e fotove! sb