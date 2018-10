Si Arta Marku dhe Donika Prela po fshijnë përgjimet e bandës së Durrësit me Dakon

Flamur VEZAJ

Na ishte njehere nje institucion qe quhej Prokuroria e Krimeve te Renda! Ne ate godine, qe fillimishte u ngrit prane zones se 9-katsheve dhe me pas prane paraburgimit “313”, u vendosen rreth 20 prokuror te perzgjedhur nga gjithe institucioni i akuzes dhe te filtruar nga sherbimet partnere te Shqiperise dhe te selektuar edhe nga ish-Presidenti A.Moisiu!

#Ishte ai institucion, qe qytetaret kishin besim se gjenin drejtesi duke krijuar nje imazh te mire ne luften kunder krimit te organizuar dhe trafiqeve!

Kjo fal edhe goditjeve te shume “bandave” te cilat u hetuan dhe me pas u denuan nga Gjykata.

Nga hetimet e ketyre prokuroreve qe tashme jane degdisur, Gjykata ka dhene rreth 40 denime me burgime te perjetshme, e pa llogaritur ketu denimet e qindra personave nga 15 vjet e siper burg! Por, me kalimin e kohes ndryshimet e Prokuroreve te Pergjithshem dhe nderhyrjes se politikes, ky institucion filloi te quhej si prokuroria e qokave, ku kryeprokurokuroret promovonin shoqerin e tyre dhe miqt e politikaneve!

Kjo beri qe imazhi i nje institucioni me dinjitet, i ngritur per disa vite, filloi te bie! Duke rene aq shume saqe arriti ne piken qe drejtuesja e perkoheshme e ketij institucioni si D.Prela nen hyqmin e shoqes se klases, prokurores se pergjithshme te perkohshme dhe disa juristeve te mazhorances ta shkaterrojne ate institucion, duke i cilesuar vec tjerash disa nga ata prokuroret qe jane qe ne krijimin e ketij institucioni si “bande” e duke i zevendesuar me disa prokuror servila qe vetem lepirjen ndaj cdo shefi e kane te persosur!

Ky konstatim, u perforcua me shume ne rastin e ndjekjes penale te gazetarit J.Olldashi dhe ne rastin e fundit te operacionit ndaj “bandes” se Shijakut, ku perseri ky institucion, si ne rastin e Habilajve detyrohet te nderhyje per shkak te presionit te partnereve!

Te cilet, qe ne dhjetor te 2016 kane sjell nje volum te madh materialesh ne ngarkim te kesaj bande! Por pavaresishte suksesit te trumpetuar, prokuroret kane vepruar ne menyre selektive te dirigjuar nga drejtues te mazhorances!

Kjo duket qarte edhe ne vendimin mbi 200 faqesh te mases se sigurise, ku pergjimet jane selektuar, duke publikuar thuajse te gjitha bisedat e ish-deputetit Ndoka e te afermve te tij, te cilet vec krimeve te pervetesimit te pronave ne bregdet, flasin edhe per blerje te votave ne zgjedhjet e 2017 por qe provon se kane ndjekur te njejten praktike edhe ne zgjedhjet e 2015 dhe ato te 2013! Ne kete vendimin e mases, jane publikuar disa nga keto pasazhe bisedash te zones se Lezhes, duke “shitur” keshtu ish-depuetin Arben Ndoka qe i ndihmoi mazhorancen ne tre pale zgjedhje ne Lezhe!

E nga ana tjeter i kane hequr duke mos publikuar ne vendim pjesen e pergjimeve te zones se Durresit, biseda keto qe i kane selektuar dhe nuk do ti publikoi prokurorja e perkohshme A.Marku dhe shoqja e saj D.Prela bashke me shefin e seksionit te trafiqeve ne prokurori, pasi i eshte premtuar kalimi i Vetingut nese ata pergjime nuk dalin ne publik!

Ky “pazar” me dosjet, eshte jo vetem nje imazh i keq per kete institucion, por edhe nje politizim i tejskajshem i kesaj prokurorie, pasi per operacionet dhe hetimet e se ciles Kryeministri dhe Ministri i Brendshem (qe kane pozicione politike) jane ne dijeni te hetimeve per dosje konkrete dhe paralajmerojne ne media disa dite para per arrestimet qe do te behen, duke treguar keshtu qe ata kane marr rolin e policit, hetuesit, prokurorit e gjyqtarit qe komandojne institucionin e akuzes.

Por pavaresishte kesaj, pa kaluar dy dite u liruan 10 nga te arrestuarit duke ngritur dyshime te medha per menyren e hetimit dhe ekzistencen e provave konkrete….

#E keshtu, institucionit te Prokurorise se Krimeve te Renda tashme i ka humbur edhe vezullimi i xhamave te godines nga papastertia se ndriqimi i dikurshem eshte shuajtur me kohe!