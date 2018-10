Shkaku i protestës së nxënësve, Rama ka marrë ryshfet nga një i fortë për të ndërtuar një fabrikë

Ish-Kryeministri Berisha ka publikuar mesazhin e një qytetari i cili shkruan se, se shkaku i protestës së nxënësve në Labinot Fushë është se, një biznesmen dhe një i fortë me mbështetje direkt të kallam dështakut ka hapur një Fabrikë peshku dhe ka zapuar të gjithe zonat atje duke terrorizuar edhe qytetarët.

Postimi ish-Kryeministrit Berisha në Facebook

Shkaku i protestës së nxënësve të Elbasanit, ryshfeti që ka marrë Kallam Dështaku për të prishur shkollën e tyre!

Lexini mesazhin e qytetarit dixhital. sb

I Nderuar Z Sali Berisha, dua tju informoj se sot rreth ores 12 eshte bere nje proteste ne Elbasan Labinot Fushe. Nje biznesmen dhe nje i forte me mbeshtetje direkt te kallam deshtakut ka hapur nje Fabrike peshku dhe ka zabtuar te gjithe zonat atje duke terrorizuar edhe qytetaret. Para disa kohesh ai u be broblem per ndotjen e Ambientin, ku mbetjet e peshkut dilni ne siperfaqe te tokes duke ndotur Ambientin me ere te rende, ndersa sot Ai kerkon te prishe nje shkolle publike dhe te ndertoje nje rruge per perfitime personale.

Sot policia ka dhunuar si gra, burra dhe femije per te shperdare protesten, me e cuditshma eshte se vetem nje stacion televiziv e hep kete ngjarje si neës 24 dhe stacionet tjera nuk e japin, ai bisnesmen ka ndertuar kete pasuri mbi Repartin ushtarak qe ka qene dikur, i eshte dhene me koncesion me disa vjet. Banoret jane ne hall aty ne vendin e tyre. Ju Faleminderit.