Shehaj: Salianji do arrestohej sot me akuza dhe dëshmitar të rremë, nëse s’do dilte video

Deputeti i PD, Agrpon Shehaj ka abërthyer një pjesë të planit politik të Ramës, Arta Markut dhe Fatmir Xhafës kundër opozitës. Shehaj thotë se sipas këtij plani ishte planifikuar arrestimi sot i deputetit Salianji me akuza të fabrikuara dhe dëshmitar të rremë. Kemi të bëjmë me një konstatim të rëndë të deputetit Shehaj po të kemi parasysh se deri ku mund të arrijë Prokuroria politike nën urdhrat e Ramës dhe Fatmir Xhafës.

“Në Shqipëri është vendosur de facto diktatura, sepse vetëm në diktaturë shteti burgos kundërshtarët politikë përmes proceseve të montuara”, shprehet Shehaj në një postim në rrjetet sociale.

Postimi i plotë i Agron Shehajt

Plani i qeverisë për të burgosur një Deputet të Opozitës dhe një Gazetar.

Për t’u mbrojtur nga akuzat e rënda për lidhjet e qeverisë me krimin, policia e FatmirXhafajt dhe prokuroria fabrikuan prova për të burgosur një Deputet të opozitës dhe një Gazetar.

Nëse nuk do kishte patur provë për të zbuluar fabrikimin e policisë dhe prokurorisë, sot Ervin Salianji do të ishte në burg.

Në Shqipëri është vendosur de facto diktatura, sepse vetëm në diktaturë shteti burgos kundërshtarët politikë përmes proceseve të montuara.

Deputeti Salianji paraqitur të martën në “Opinion” një video skandaloze në të cilën rrëfehet dëshmitari kyç i Prokurorisë që pretendon se ka qenë ai njeriu që ka imituar zërin e Agron Xhafës.

Në atë video të shkurtër prej katër minutash, Fred Alizoti tregon se si Drejtori i Policisë e ka marrë thuajse peng dhe e ka çuar me makinën e tij në Prokurorinë e Krimeve të Rënda për të dëshmuar nën presion dhe joshje për të deklaruar se zëri në përgjimin e Babales ishte i tiji dhe jo i Agron Xhafës.

Alizoti tregon se në derën e Prokurorisë e ka pritur Kryetari i grupit parlamentar të PS, Taulant Ballad he e ka shoqëruar në ambjentet e Prokurorisë duke i kërkuar që të kalojë në anën e tyre se do ti jepnin para dhe do ta dërgonin jashtë vendit.

Në pamjet e transmetuara, Alizoti nuk e di se po regjistrohet thotë se është marrë në makinë nga Drejtori i Policisë së Shtetit Ardi Veliu dhe është dërguar në Prokurorinë e Krimeve të Rënda në mënyrë që të pranojë versionin që i shkon për shtat mazhorancës.

“Je me ne apo me ata”, i ka thënë Veliu, Fredi Alizotit. Ky i fundit thotë se e ka takuar edhe Taulant Balla me 2 persona të tjerë.

Ai rrëfen se si po i bëhej presion që të pranonte se ishte ai që kishte folur si Agron Xhafaj në bisedën me Babalen.

Në rrëfimin e tij Alizoti phon se ai nuk dinte asgjë në lidhje me përgjimin që i ishte bërë Xhafës nga babalja dhe se si ishte realizuar. Alizoti thotë se atë e kiishte marrë në shtëpinë e tij Drejtori i policisë bashkë me shoferin e vet. “Ka qenë ora 8 e darkës kur erdhën bahskë dhe më morën.

Më çuan në Prokurorinë e Krimeve të Rënda dhe kërkuan që të pranoja se zëri në inçizim ishte i imi”, tregon Alizoti në rrëfimin e tij në videon e transmetuar në “opinion”.

Pasi deputeti i PD Salianji nxori video qe dogji dhe përvëloi dëshmitarin e prokurorisë që mbronte Agron Xhafën duke thënë se atij i kishte bërë presion drejtori policisë Ardi Veliu, në vend që të kuptonin se si ishte manipuluar hetimi, Nano dhe Vangjeli u hakërryen me sharje dhe ofendime për opozitën duke e braktisur rrolin e gazetarit që kërkon të vërtetën dhe duke marrë rrolin e militantit.

Në vënd që të pyesnin se si qe e mundur qe personi ku prokuroria kishte mbështetur gjithë akuzën fallco dilte në këtë mënyrë, ata u hodhën me sulme personale ndaj Salianjisit me fjalët më fyese dhe duke e parë si mjerimin e opozitës.