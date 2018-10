Sandër Lleshi, një enverist ekstremist që nuk ka fe

Myslim MURRIZI

Ka 48 ore qe shoh media te ndryshme te na paraqesin si

“hero” nje ish gjeneral ne rezerve, qe nga viti 2013 eshte keshilltare i kryeministrit per sigurine.

Disa thone qe eshte i “shkelqyer” se e njeh Kadarea.

Disa thone eshte “parimore” se eshte shkarkuar nga Nishani.

Sot pashe qe Sanderin e shohkan si perfaqesues te KATOLIKEVE ne qeveri, meqenese jane pa perfaqesues.

Se pari:

Sanderi si shume e shume ish oficere te ketij vendi komunist, eshte nje ekstremist enveris, dhe politikisht i majte ekstrem.

Se dyti:

Pse e njeh Kadarea nuk besoj qe eshte grade, as shkencore as njerezore e as burrerore, sepse komunistet njihen te gjithe me njeri tjetrin ngaqe kane qene ushtare te te njenjtit rregjim, dhe mernin e marin urdhera ne te te njenjtin vend e nga te njenjtet eprore.

Se treti:

Sanderi KATOLIK????

Po Sanderi eshte ATEIST si çdo komunist ne bote, dhe ka proganduar e share fene dhe ZOTIN jo vetem deri ne dhjetor te vitit 1990, por edhe sot e gjer sa te jete gjalle, se komunistet nuk njohin as fe e as ZOT.

Dhe e fundit per nga renditja, por jo nga rendesia, eshte se:

Sander Leshi nuk eshte parimore, pse paska kundershtuar Imamin per te mos perfshire forcat e armatosura ne fushate elektorale.

Po ne qershor te vitit 2017, kur kryeministri Rama ju beri thirrje 13 mij policeve, qe te heqin kapelet dhe te mbledhin vota per ps, pse nuk iku ky “parimore” i madh nga detyra e keshilltarit te sigurise se kryeministrit???

Pse nuk reagoi ky “parimori” publikisht siç paska bere per ushtrine ne vitin 2013 duke bere

“sherr” me Arben Imamin???

Apo ky nervozohet vetem kur degjon qe duhet bere fushate per PD, dhe kenaqet e hesht kur nje strukture tjeter (policia) urdherohet te mbledhe vota per PS???

Prandaj mjaft me duke na paraqitur si “hero” nje ish ushtarak komunist nostalgjik.

Qendrimi me dy standarte, per te njenjtin FENOMEN, e ben Sander Lleshin, nje PARIMORE LESHI.