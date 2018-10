Sali Lushaj për arrestimin e Stresit: E sajuar, i ndërruan dhomën dhe i futën…

Në një kohë kur djali i tyre, Arkimed Lushaj u arrestua për armëmbajtjeje pa leje si dhe përfshirje në një grup kriminal, Sali Lushaj dhe bashkëshortja e tij kanë thyer sërish heshtjen, ndërsa japin detaje mbi ngjarjen.

Të ftuar në emisionin ‘Kjo Javë’ në ‘Neës24’ babai dhe nëna e këngëtarit të njohur me emrin e artit Stresi, treguan se si e kishim marrë vesh arrestimin. Sali Lushaj tha se arrestimi është bërë për hakmarrje, pasi ai bëri një denoncim ndaj deputetit të PS-së Taulant Balla.

-Si e mësuat arrestimin?

Babai: E mësuam përmes avokatit. Ishim në shtëpi, ai na bëri një telefonatë. Më tha; “Keni parë ndonjë kronikë, ndonjë lajm”. Më tha se “tek drejtoria pash Stresin. Pash një arrestim të tmerrshëm. Me kapuç, të blinduar”. Dhe kaq’. Kemi shkuar tek Drejtoria e Policisë dhe na thanë se ishte ndaluar, por nuk na dhanë shpjegim.

-Nëna: E morëm vesh në të njejten mënyrë. Ishte një telefonatë nga avokati. Ai e mësoi rastësisht aty. Sheh një person me arrestim të bujshëm, me antiplumb, ku dallon stresin. Stresi tha që të njoftonte familjen.

-Kur folët me të?

-Babai:Folëm që në mëngjes

Nëna: Ai kishte 4 koncerte. Atë natë ishte në një dalje me shoqërinë. Tha se do rrinte deri vonë. Më mëngjes telefonoi dhe tha; “mami nuk do vijë, do pushojë në hotel”.

-Komunikon djali me ju për çdo gjë? Ai dhe precedent të mëparshëm?

Babai: Stresi është njeri i hapur, i çiltër. E sheh që kur bëhet padrejtësi, nuk e duron dot. Ndërhyn. Më ka ngjarë mua. Ai s’ka lidhje me banda kriminale. Jam i bindur.

-Ju thoni se është hakmarrje politike për ju?

-Babai: Nuk kanë shans me mua, ai është pika ime e dobët. Unë eci para por shoh shumë mbrapa. Hedh çdo hap të sigurt.

-Ka pasur shumë komente për pamjet e arrestimit. Shumë u komentuat. Aty qëndron se është një vajzë…

-Babai: Është shumë enigmë. Stresi ka rezervuar dhomën tre. Kur ka shkuar i kanë dhënë dhomën 12. Ia kanë ndryshuar. Se ça është futur atje. Se dimë. Ku është goca? I organizuar aty se di nga është. Për të mundur do ta lë tek komoja? Pse u ndërrua dhoma. Është fakt ky.

-Nëna: Desha të sqaroj pak këtë pjesën në versionin tim. Siç e shoh unë ngjarjen. Stresi ka porositur në atë hotel dhomën nr.3. Ata i kishin thënë ‘po’. Në moment kur arrin tek sporteli, ata i thonë se ‘është e zënë’. Momentet e arrestimit kanë qenë të çuditshme. Dhoma është hapur me çelësa, ai ka qenë në gjumë. Se di pse u bënë ato pamje. Nuk kishte ndodhur asnjë krim. Njeriut i jepet kohë sa të vishet. Pse atë natë? Prokuroria kishte 3 muaj hetime, pra përgjime. Aty s’janë prova për tu ndaluar. Por ato e kishin marrë vendimin brenda ditës. Pse mos të pritej që të arrestohej jashtë, apo në shtëpi? Pse ata e dinin se do të gjenin diçka? Është hakmarrje e pastër.

-Vetëm pak kohë më parë njoftoi fejesën me Kejsi? I ka prishur arrestimi marrëdhëniet?

Babai: Vazhdojnë. I ka prish qetësinë, por vajza po mirëkuptom. Është mërzitur shumë, si çdo vajzë shqiptare. Unë kam folur para se të vija këtu. Kjo është për mua, ishte një hakmarrje.

-Vetë Stresi ka një mesazh?

Babai: Ne nuk kemi folur.

Nëna: Dje mori masën ‘arrest me burg’. Ai ndodhet në Fushë-Krujë. Do ta vizitojmë në ditët në vijim. Kam një padi civile. Atë do ta paraqesë Stresi për prishjen e etikës dhe privatësisë. Ai ka ankimuar vendimin e gjykatës dhe anashkalimin e tij.

Nëna: Prapë herën e dytë i jep arrest me burg, pa prova. Janë dhe procedurat e Kodit Penal. Tre orë mund të ishte stresi, para tij mund të ishte dikush tjetër.

Babai: Si ka mundësi që Stresi me një grup kriminal, është e çuditshme pse nuk vijnë në shtëpi.

-Ju keni ardhur me shumë kënaqësi, por unë duan të bëjë pyetjet. Në këngët e stresit, reklamohen shumë armët?

Babai: Ta them, kjo është një formë mode, REP-i këndohet kudo me polici, me armë me banka.

Nëna: Asnjëherë në ndalimet e stresit nuk ka patur probleme, therje, plagosje.

Babai: Unë i kam dhënë një porosi. ‘Kurrë më policinë’, sepse janë njerëzit me të vuajtur. Me policinë nuk kam patur probleme, por me shtetin po.

-Në një nga statuset tuaja ka qenë: ‘mos u dorëzo, ju keni thënë ne kemi duart ata kanë hekurat’…

Babai: Kështu ka qenë gjithmonë. Unë shkoj i vetëm kudo, sepse kam shumë miq në të gjitha qytetet e Shqipërisë.

-Ju thoni se është një hakmarrje politike, çfarë është realisht kjo?

Babai: Unë e padita Ballën, sepse më quajti ‘bandë e Berishës’. Unë nuk e di që ndonjëherë Berisha të ketë patur bandë. Unë iu përgjigja me një përgjigje. Kjo u bë dhe u organizua nga Balla.

-Çfarë deklaruat në prokurori?

Babai: S’më ka zënë rasti ta përmend emrin e Ballës. Në asnjë vend s’ia kam zënë emrin. E padita për shpifje dhe për prishje imazhi. Të më gjej kur unë kam qenë pjesë e bandës, kur kam plagosur dhe vrarë .Berisha ia ka dhënë përgjigjen Ballës. Kur arrin një ligjvënës të përballët me qytetarët ka marrë fund. Të ishte i biri i diktatorit, kushdo që mund të jetë, dhe kushdo që mund të më thoshte bujrëm dhe rri këtu. Janë gjëra që i kam thënë në prokurori. Kurrë s’kanë patur shans të takojnë. Ata të tjera janë fare të parëndësishme. Çfarë kam deklaruar në prokurori nuk është kuriozitet për asnjë. Emri i Ballës është përmendur vetëm njëherë. Flori s’ua dha dorën, ata kanë dashur të takojnë njerëz të PD, por si kanë takuar.

-Çfarë komunikimi keni pasur më të?

Babai: Nëse kjo nuk është e vërtetë i thashë ‘keni bërë gabim’. Mu kanë betu në kokën e fëmijës se ‘kjo është e vërtetë’.

-Sa keni ndenjur bashkë?

Babai:S’është punë orë, ata rrinin aty. Mua mund të më shohësh në fotografi me cilindo. Një njeri i afërt e PS kur ka marrë vesh arrestimin, më tha: “turp. Ai del nepër ekranet. Ta linin të paktën pas dy ose tre ditësh se doli shumë keq”.

-Sa jeni të lidhur me PD?

Babai: Kur vjen puna për kundërshtime, unë kundërshtoj. Unë i thashë ‘do të jem i pari që do ta shkul traun tek Rruga e Kombit’. Sepse janë disa të rinj që sot janë në burg.

-Marrëdhëniet me Berishën?

Babai: Janë normale.

-Çfarë iu shqetëson më shumë?

Babai: E di se djali është i pafajshëm. Fëmijët janë të pafajshëm, por iu ardhtë nga Zoti dhe nga askush tjetër

Nëna: Për mua si nënë ishte një dëm shumë i madh. Ta shohësh fëmijët të ta kapin kështu, nuk ia uroj akujt. Nuk kishte ndodhur një krim, por një aludim për një armë. Ishin lajme bombastike, ishte e tmerrshme. Si do të marrin ata në botë këtë arrestim të bujshëm. Unë kam patur telefonata nga jashtë. Çfarë ka bërë Stresi, kë ka vrarë? Pse prokuroria nuk e arrestoi Stresin para 3 muajsh?! Stresi s’ka patur frikë nga përgjimet, sepse ka patur koncerte gjatë gjithë verës. Atë ditë kanë kontrolluar ambientet, dhe nuk i kanë gjetur asgjë të paligjshme. Ai kishte një koncert në Gjirokastër.

Babai: Djalit i them se ‘duhet të flejë i qetë’, sepse asgjë nuk është provuar.