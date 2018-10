Rrihet Saimir Tahiri, kush qëndron pas dhunimit të ish-ministrit dhe pse u fsheh ngjarja?

Ish-kryeministri Sali Berisha i ftuar në “360 Gradë” në Ora News, tha se para një jave është rrahur ish-ministri i Brendshëm, Saimir Tahiri.

Zheji: Keni të dhëna se ka divergjenca brenda PS-së? Kryeministri ka krijuar një kompaktësi brenda partisë. Ju keni një shenjë se ka një tërmet të padukshëm?

Berisha: Brenda tyre ka një egërsim dhe një luftë të brendshme të pa mëshirë. Del por nuk di ta lexosh. A e more vesh që e kanë rrahur Saimir Tahirin para një jave. Në mënyrë absolute bandat e Edi Ramës. Sa filloi t’i përmendi Edi Ramës çatinë. Ishte fjalë kod ajo. Sa ia përmendi këto e zhdëpën. Prandaj, këto i kanë brenda. Kryekumbari në shpellën e mafies bën ligjin.

Saimiri ia kërcënoi çatinë. “Çati”, “Themele” janë gjuhë shpelle, janë kod i mafias.Reagimi për lojrat e fatit

Ish-kryeministri Sali Berisha i ftuar në “360 Gradë”, në Ora Neës, tha se biznesi i lojërave të fatit është pesëfishuar, duke shtuar se ky biznes drejtohet nga vëllai i kryeministrit Rama, Olsi Rama.

Berisha: Qeveria e nisi me monopolin e Olsit, e nisi me bixhozin. Uljen e taksave në mënyrë të pabesueshme e nisi me lojërat e fatit, i uli ato në mënyrë dramatike. Sot ky sektor që kontrollohet nga Olsi. Nuk keni dyshim besoj. “Pegaso” ka qenë ortak i Olsit ai që bën kontrollin. Sot ky sektor është pesëfishuar dhe është punësuesi numër një. Ju kujtohet ju Sufali me guxim u përball dhe i tha në sy t’i po e mban ligjin për interesa personale. Fatmir Xhafaj e bllokoi 8 muaj ligjin. Nuk mund të besoj unë Arben Ahmetajn. Por, politika e PD-së është e politikës së taksës me bazë të gjerë.