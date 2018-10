Rama pritet me protesta në Kukës, Paloka: E pritën siç e meriton, ja thanë fytin trimit… (Video)

Pas qytetarëve të Hasit, edhe ata të Kukësit e kanë pritur me protesta kryeministrin Edi Rama. Nën thirrjet ‘Rama ik, Rama ik, Turp, turp, turp’.

Me qindra qytetarë kuksianë janë mbledhur në shesh dhe kanë protestuar kundër Edi Ramës dhe taksave të tij. Ndërkohë në drejtim të eskortës së kryeministrit qytetarët kanë hedhur dhe flakadanë.

Është dashur ndërhyrje e forcave të shumta të policisë të cilët nuk kanë lejuar turmën t’i afrohet kryeministrit.

Në çdo qytet të Shqipërisë Rama është pritur me protesta.

Për këtë ngjarje ka reaguar edhe nëkryetari i PD, Edi Paloka.

Paloka shkruan në një postim në Facebook se, kuksianët e veërtetë e priten siç e meriton … Ja thanë fytin trimit…

Postimi i Palokës

Rama ne Kukes.

Pasi e anulloi tre here viziten ne Kukes , sot Rama shkoi gjysem ilegalisht ne Has dhe me pas, shkoi dhe ne Kukes, i rrethuar me police dhe forcat speciale te armatosur (ne kundershtim me ligjin).

Pasi ju vuri traun ne rruge, i burgosi dhe kerkoi ti poshtroje, sot mori guximin te shkoj ne Kukes.

Mblodhi ne nje salle gjithe administraten per te treguar qe kuksianet jo vetem e kane falur por ka dhe nga ata qe e duartrokasin.

Por kuksianet e vertete e priten siç e meriton … Ja thane fytin trimit…

Rama ne Kukes .Pasi e anulloi tre here viziten ne Kukes , sot Rama shkoi gjysem ilegalisht ne Has dhe me pas , shkoi dhe ne Kukes, i rrethuar me police dhe forcat speciale te armatosur( ne kundershtim me ligjin ) .Pasi ju vuri traun ne rruge, i burgosi dhe kerkoi ti poshtroje , sot mori guximin te shkoj ne Kukes.Mblodhi ne nje salle gjithe administraten per te treguar qe kuksianet jo vetem e kane falur por ka dhe nga ata qe e duartrokasin.Por kuksianet e vertete e priten sic e meriton … Ja thane fytin trimit… Gepostet von Edi Paloka am Dienstag, 30. Oktober 2018