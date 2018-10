Rama nuk ka këllqe! Pse duhet falenderuar Rexhep Rraja

Ish-ministri i Drejtësisë Ylli Manjani i ftuar në studion e Fax News ka komentuar qëndrimin e kryeministrit Rama për çështjen e dhunimit të Xhisiela Malokut.

Sipas Manjanit kryeministri Rama duhet të hetohet lidhur me deklaratat e tij se do ta ndjekë këmba këmbës Emiljano Nuhun, pasi ka folur njësoj si personat që kërkonin që ta vrisnin.

Manjani theksoi se, deklaratat e bëra nga Rexhep Rraja në dalje të Gjykatës së Krujës janë çështja kryesore e cila duhet të na shqetësojë politikisht, për shkak të përdorimit të të fortëve në zgjedhje.

Juristi u shpreh më tej edhe për paketën antimafia që është propozuar nga Edi Rama, e dila nuk mund të votohet sa kohë që duhen 84 vota për ndryshimin e kodit penal.

“Vajza është tërhequr nga deklarata e saj për dhunën, duke ia lënë në dorë policisë pra nënkomisar Nuhut, i cili nuk u tërhoq. Kjo është pika me të cilën duhet të merremi, merren me gjëra sekondare për të fshehur thelbin që është fakti se një oficer policie ka denoncuar eprorin e tij dhe dy deputetë të PS-së për kërcënim me armë. Ka bërë të ditur kërcënimin dhe te presidenti i vendit, dhe është detyruar që të marrë familjen dhe të iki.

Ky është shqetësimi me të cilin duhet të merremi sot. Kryeministri kërcënon punonjësin e shtetit, etika profesionale duhet ta bënte Ramën që të mbyllte gojën, pasi duhet të kishte një proces për verifikimin e denoncimit të punonjësit të policisë.

Prokuroria nuk mund ta lërë pa hetim kryeministrin që thotë se do ndjek këmba këmbës oficerin. Unë nuk dua të bëj politikë në këtë rast, po ai djali duhet falenderuar pasi na e tha qartë se kush është qershia me tortë e kësaj ngjarje “shihemi në zgjedhje”.

Ka njeri që e beson se në Nikël ka zgjedhje të lira dhe të ndershme pas kësaj, unë nuk e besoj. Pasi si ky në të gjithë Shqipërinë ka shumë individë. Kryeministri duhet të hetohet, çfarë fshihet pas fjalëve “do të ndjek këmba-këmbës’ këtë horr. Në shqipëri nuk ekziustgojnë sot institucionet e pavaruara për të provuar pretendimet.

Pse duhet që ti vëmë një kapele të gabuar kësaj çështje, sa kohë që nuk ka hetime. Atij personi nuk i është kthyer përgjigje, drejtori i policisë as që e ka çarë kokën fare, që të ngrinte një grup pune për letrën e Nuhut. Merren me vajzën për të fshehur rrënjën e problemit. Rama nuk ka këllqe që të bëjë paketën Antishpifje pasi për të ndërhyrë në kodin penal i duhen 84 vota që sot nuk i ka. Pse do e ndjekë këmba këmbës oficerin, për ta vrarë?”, u shpreh Manjani.