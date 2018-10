Rama injoron deklaratat e Ambasadës Amerikane dhe kërkon lirimin e Tahirit

Basir ÇOLLAKU

Çfare thote Ambasada Amerikane per Tahirin…!!!

Si do te pyeste Ambasada Amerikane ne Tirane pas rishfaqjes se Tahirit..?!?! A ka presion dhe a po ofrohen para..?!?! Edhe vendimin e Antimafias Italiane te Prokurorise dhe me pas Gjykates se Catanias, e ka pare Edi Rama..!!! Ndaj lajmerohen Krimet e Renda se duhet sajuar pafajesia ne Tirane, ashtu siç ai e ka pare…Sajmir Tahiri nuk ka bere trafik ne Itali. Krimet e Renda e akuzojne per perfshirje dhe mbeshtetje te organizates Habilaj ne Shqiperi. Nese Antimafia italiane ka hetuar per kostume dhe atlete dhe nuk ka gjetur indicie ne 5 muaj, Krimet e Renda kane te tjera prova.

Sota

Tenderat e tij dhe Kurum

863 mije eurot

Nazer Seiti

Drejtoret e policise ne kerkim

Patentat dhe scafet…

Kjo eshte çeshtja e nxehte e rradhes ku jepet porosi qeveritare per vendimmarrjen.

Kujtojme se çfare tha ish-ambasadori amerikan Donald Lu, nje dite para se Gjykata e Apelit per Krimet e Renda ne Tirane, te ndryshonte masen e sigurise per Tahirin.

Donal Lu tha nje dite para vendimit se Ambasada Amerikane, kishte informacione se mbi gjykatesit po ushtrohej presion dhe po ofroheshin ryshfete!!! Po jepeshin para..!!!?!!!!

Dhe vendimi shkoi ne kahun e dyshimit amerikan dhe favor te ish-ministrit. Ngjarja po perseritet. Çfaredo pretendimi te kete derguar Tahiri ne Prokurori, nuk eshte personi ne hetim qe heton vetveten. Nese ai dhe mbrojtrsi i tij ligjor kane prova, te cilat sigurisht merrrn ne formen e kerkuar nga ligji, percillen ne Gjykate. Ajo do te vleresoje pranueshmerine ose jo, vlefshmerine ose jo, per ta perfshire ne dosje dhe vendimmarrje me pas. Sepse fajesia e ish-ministrit eshte fajesi e Kryeministrit. Pyetja amerikane ne kete rast perseritet..A po ushtrohet presion dhe ofrohet ryshfet mbi prokurore dhe gjykates te Krimeve te Renda per te pafajesuar Sajmir Tahirin?!?!

Nese do te ishte pergjigje amerikane me informacion te dale prej burimeve te tyre, pergjigja anon ga PO-ja..Kjo pyetje e Ambasades Amerikane ne Tirane, mund te riperseritet po nga Ambasada, megjithe mungesen e titullarit!! Sepse sipas arkivit te tyre informativ, ka prokurore e gjykates qe e kane ngrene joshjen me perpara..!!!