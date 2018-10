Psikopati Mustafa del nga faza dhe flet përçart; idiot, debil, xhuxh…

Idioti mediatik i Ramës ka dalë nga faza në emisionin ”opinion” duke shpërthyer në ulërima dhe sharje ndaj deputetit Salianji dhe duke ju drejtuar me fjalë të rënda si idiot, palace, gomar dhe një fjalor rrugësh. Arsyeja kishte të bënte me një provë që Salianji do të tregonte me video se si Fred Alizoti ishte marrë peng nga Drejtori I Policisë, Ardi Veliu.

Deputeti i Partisë Demokratike, Ervin Salianji, të martën, deklaroi se akt-ekspertiza britanike është shprehur se zëri i Geron Xhafës është i ngjashëm me zërin e audio-përgjimit të publikuar nga opozita.

Për Salianjin, në momentin kur kanë marrë zërin e ngjashëm dhe nuk kanë arritur t’a manipulojnë, prokuroria ka çuar një zë me cilësi të dobët.

Sipas tij, cilësia e kampionit të zërit ka qenë e dobët, ndërsa akt-ekspertiza britanike është shprehur se nuk e përcaktojmë dot të plotë.

Në emisioni ‘Opinion’, Çirim Gjata, ka deklaruar se përgjigjet e ekspertizës nga laboratori për videopërgjimin e PD, ku protagonist ishte vëllai i Fatmir Xhafës, nuk janë të besueshme.

Gjata është shprehur se kjo ekspertizë është bërë në një laborator privat, ç’ka sipas tij nuk jep asnjë garanci.

Gjata ka deklaruar se zëri që është dërguar në laborator, ka qënë nga video e marrë prej mediave, çka shton edhe një tjetër faktorë për të mos patur garanci në këto përgjigje.

“Nuk i dihet se cilin zë i ka dërguar atje. Çfarë përgjigje morën nga laboratoret tona që nuk e bëjnë dot? E dërgoi në Itali pse nuk e publikoi përgjigjen e Italisë?

Pse zgjedh laborator privat? Çfarë garancie ka për të? E ka bërë me tender ai, e ka bërë më prokurim public laboratorin? Nuk kemi asnjë garanci. Laboratori anglez edhe është edhe sështë. Sepse e para ka cilësi shumë të dobët zëri. Kanë cuar nga media, pse nuk kanë marrë CD origjinale. Laboratori thotë titrat kështu titrat ashtu, sepse ai version është dërguar”, u shpreh Gjata në ‘Opinion’.