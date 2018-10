Andi Bejtja

Prapë vetëm Fax News e dha protestën e shoqërise civile…Fax News vetëm jep protestën e Teatrit…Fax News vetëm debatin e hapur të inceneratorëve…ja kemi të gjithë një borxh këtij televizoni i vetmi që po mban pa plasur venat e demokracisë…ndaj bëjani një nder vetes meqë për një dy ose disa arsye nuk protestoni dot apo dhe nuk flisni dot….Një euro nuk ja jepni dot, por një “like” mund t’ja bëni…fshini nga telekomanda shumicën e televizoneve informative dhe ato te përgjithshme që nuk e japin në lajmet e tyre këtë protestë dhe mbajeni telekomandën te Fax News, do respektoni veten dhe Shqipëria padyshim do jetë me e mirë…Duhet ta kishit bërë me kohë, në fakt, por mund ta bëni dhe sot përpara se e përdhunuara të dalë e virgjër…