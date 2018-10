Plani djallëzor i Ramës me Hickën…

Deputeti i PD, Enkelejd Alibeaj ka komentuar largimin e Alma Hickas si Avokate e Shtetit. Aliebeaj ironizon edhe postimin e Ramës në Tëitter, pas largimit të Hickas, teksa shprehet se kryeministri për herë të parë ka thënë të vërtetën.Për Aliabeja Alma nuk është shkarkuar, por do të bëhet këshilltare në Gjykatën e Lartë, me qëllim për t’u katapultuar më pas si anëtare e saj.

“Për herë të parë Edi Rama thotë të vërtetën! Ai nuk e ka shkarkuar Alma Hickën. Edi Rama do ta çojë avokaten e korrupsionit të tij, këshilltare në Gjykatën e Lartë, me qëllim për ta bërë anëtare të Gjykatës së Lartë. Me vetingun e partisë dhe me votën e krimit në parlament, reforma në drejtësi është që tani e kompromentuar”, shkruan Rama.

Kujtojmë që kyeministri Edi Rama përmes një postimi në Tëitter tha se Alma Hiçka nuk është shkarkuar, por larguar nga posti për arsye personale.

“Kazanët po ziejnë një broçkull për “shkarkimin” e Alma Hiçkës. Në fakt, Alma u largua me dëshirën e saj, për arsye krejt personale e për gjithë keqardhjen time që e konsideroj një Avokate të shkëlqyer të Shtetit. Me neveri për kazanët i them Almës mos u mërzit e paç vetëm sukses”, shkruante Rama pak më parë.