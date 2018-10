Përgjimet/ Si futi në në konflikt vëllezërit e saj Ndoka, drejtoresha e hipotekës së Lezhës

Mimoza Ndoka është motra e deputetit Arben Ndoka, e cila bashkë me të arrestuarit e tjerë ndodhet sot në Gjykatë për të marrë masën e sigurisë lidhur me tjetërsimin e pronave në Lezhë.

Ndoka rezulton se ka qenë kreu i Zyrës së Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme në Lezhë, dhe për këtë shkak ajo ka rënë pre e dosjes së përgjimeve.

Nga shqyrtimi i dosjes rezulton se shtetasi Arben Ndoka rezulton se ka konstatuar se prona e tij nuk figuronte në emrin e tij, por në emrin e shtetasit Altin Mikaj, ku ka të dhëna se është dhëndër i të ndjerit Sandër Ndoka. Pas ardhjes në dijeni të këtij momenti Arben Ndoka është acaruar dhe ka pasur debate të forta me motrën e tij Mimoza Ndoka dhe vëllanë e tij Gjevi Ndoka.

Në përgjimet në vijim rezulton se Arben Ndoka duke pasur idenë se anëtarët e tij të familjes kishin dalë nga rregullat ‘kanunore’ familjare është acaruar dhe ka akuzuar vëllanë më të madh të ndjerin Aleksandër Ndoka. Duke qenë se pronën që realisht duhet të ishte në emër të tij i është dhënë pa ndonjë shpjegim dhëndrit të Aleksandrit. Aleksandër Ndoka, vëllai i ish-deputetit PS, mbeti i i vrarë me armë zjarri më 9 dhjetor të vitit 2017.

Arben Ndoka ka kërkuar llogari si nga familjarët e tij ashtu edhe nga punonjësit në zyrat përkatëse shtetërore që prona objekt konflikti duhej kthyer me patjetër në pronë shtet, pastaj e dinte ai se si të vepronte për ta marrë. Kështu ai debaton me Gjevi Ndokën, Mimoza Ndokën, Bardhok Bardhi, inxhinier dhe Bledar Cara kushëri i tyre që punon në hipotekë.

Në vijim tregohet shqetësimi që kishte sidomos Mimoza dhe Gjevini pasi kishin frikën e ndonjë përplasjeje fizike ndërmjet vëllezërve Aleksandër dhe Arben Ndoka.

Pjesë nga përgjimet

Mimoza: Tashti që ta dish se prandaj i ka rënë telefonit … që ti të lidhesh me Bardhin dhe të marrësh numrin e parcelës që ta verifikosh.. A po lidhesh me Bardhin ti? ( Bardhok Bardhi rezulton inxhinier gjeodezie matje)

Gjevi: Shih tani Mozë që ta shpjegoj unë nji diçka.. kur futesh te Pashku e del te ajo rruga për me dal e u la (plazh) ‘ Ky” e ka djashtas e Pashku e ka majtas Mozë, nuk ka lidhje fare!

Mimoza: Bravo … mirë shumë bukur shyqyr aq ma mirë.

Gjevi: A kupto?! Nda rruga … ka shenjë në të.. rri e qetë e di unë atë punë,

Mimoza: Po po, perfekt ndërko ti vetëm sqaro Bardhin…

Gjevi: Po në past merak po ta them me bindje, … se dikund aty e din ai se jma edhe une me kët… e ja jap unë pjesën teme e s’ma bahët vonë hic..!

Mimoza: Po jo ore se nuk është ashtu, nuk don ashtu ai.. !!

Gjevi: Nuk e lo po gjo unë të mos mërzitet ai !!

Mimoza: jo jo nuk ka lidhje kjo pjesë… ‘ai’ thjesht don që mos të jenë hap ‘njerëzit e vet aty’ !!! Kët hall ka ai.