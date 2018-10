Përgjimet e Dakos me bandën e drogës së Avdylëve, çfarë firmosi Dako për bandën!

Dosja hetimore e mega-operacionit ‘Vol-Vo 4’, ku u goditën 4 grupe kriminale në 12 qarqe të vendit si dhe u arrestuan 27 persona për vepra të ndryshme penale është bërë sot pjesë e diskutimit në emisionin ‘Dritare me Rudinën’ në ‘News24’.

Si funksiononin 4 grupet kriminale të ‘Vol-Vo 4’?

Cila ishte harta e trafikut të kokainës e heroinës? Kush ishin kokat e grupit dhe a janë vënë ata pas hekurave?

Cili ishte roli i të arrestuarve të grupit ‘Vol-Vo 4’.

Si bashkëvepronin dhe si e trafikonin drogën? Këto dhe shumë pyetje të tjera gazetarët e ftuar në studio përballë moderatores Rudina Xhunga, do zbërthejnë dosjen hetimore për trafikun e drogës dhe tjetërsimin e pronave.

Gazetarja Klodiana Lala u ndal mbrëmjen e sotme te dosja ku thuhet se kryebashkiaku Vangjush Dako është përgjuar, e cila është në duar të prokurorisë që prej 2016-ës. Lala tha se deri më tani nuk dihet nëse Dako është implikuar apo jo në ngjarje të paligjshme.

Ajo tha se i vetmi fakt deri tani është se Dako është përgjuar, ndërsa në dosje thuhet se përfshihen edhe zyrtare apo dhe deputetë.

“Është hetim i vitit 2016, i vënë në lëvizje nga policia e Kavajës, që kishte dyshime se grupi Avdylaj kryente trafik droge, kokaine dhe hashash. në këtë mënyrë u vu në lëvizje Prokuroria e Krimeve të Rënda. Në atë kohë u nis hetimi, ku në rrjetën e përgjimeve ra Dako dhe ka firma për tendera për këtë bandë.

Ata që kanë lëvizur trafikun e drogës, kanë lëvizur sasi kokaine, 2 ton hashash. Hetimi për dosjen 339, është ndarë me një fraksion, ku po hetohen zyrtarët. Sesa do të arrijë Prokurorë të vërtetojë përgjimet mes Dakos dhe personave të tjerë, apo mes zyrtarëve të tjerë dhe deputetëve, dhe inkriminimi i tyre në botën e krimit, kjo është çështje që duhet të presim. Është herët që të çojmë në hetim dhe pranga një zyrtar. Është fakt që Dako është përgjuar. Nëse e komprometon se me kë ka folur, ne se dimë”, tha Lala.

Ajo tha se i vetmi fakt deri tani është se Dako është përgjuar, ndërsa në dosje thuhet se përfshihen edhe zyrtare apo dhe deputetë.

“Është hetim i vitit 2016, i vënë në lëvizje nga policia e Kavajës, që kishte dyshime se grupi Avdylaj kryente trafik droge, kokaine dhe hashash. në këtë mënyrë u vu në lëvizje Prokuroria e Krimeve të Rënda. Në atë kohë u nis hetimi, ku në rrjetën e përgjimeve ra Dako dhe ka firma për tendera për këtë bandë. Ata që kanë lëvizur trafikun e drogës, kanë lëvizur sasi kokaine, 2 ton hashash.

Hetimi për dosjen 339, është ndarë me një fraksion, ku po hetohen zyrtarët. Sesa do të arrijë Prokurorë të vërtetojë përgjimet mes Dakos dhe personave të tjerë, apo mes zyrtarëve të tjerë dhe deputetëve, dhe inkriminimi i tyre në botën e krimit, kjo është çështje që duhet të presim.

Është herët që të çojmë në hetim dhe pranga një zyrtar. Është fakt që Dako është përgjuar. Nëse e komprometon se me kë ka folur, ne se dimë”, tha Lala.