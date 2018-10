Përçahet Barcelona, Pique del kundër Messit

Marrëdhëniet mes Leo Messi dhe Gerard Pique janë prishur. Ky është lajmi i bujshëm i dhënë në emisionin spanjoll “El Chiringuito de Jugones”, që ka shpjeguar se qendërmbrojtësi spanjoll nuk është i kënaqur me faktin se argjentinasi, i cili është kapiteni i Barçës tani, nuk del më shpesh para mediave, veçanërisht në momentet e vështira të ekipit.

“Pique është i pakënaqur me faktin se Messi nuk përballet me shtypin në momentet e vështira të skuadrës”, është thënë në programin spanjoll. “Sipas tij, Leo flet vetëm kur nuk është në Europë, kur grumbullohet me Argjentinën”.

Ndërkohë, Messi duket se i është kundërpërgjigjur duke fajësuar mbrojtjen e katalanasve për rezultatet zhgënjyese të marra në ndeshjet e fundit. “Ai i ka thënë atij se po pësojnë shumë gola”. “Ai ia ka bërë të qartë Pique-së se mbrojtja nuk po luan në nivelin që duhet”, është thënë në “El Chiringuito”.