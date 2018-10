Pas Zvicrës edhe në Suedi shqiponja kthehet në çështje

Federata Suedeze e Futbollit ka vendosur që të ndalojë bërjen e shqiponjës nga futbollistët. Vendimi lindi pasi futbollistja Kosovare Asllani festoi shënimin e golave duke bërë me duar shqiponjën, e kjo sipas tyre është një provokim dhe gjest me prapavijë politike. Vetë lojtarja nga Kosova që luan me Suedinë e konsideroi të papranueshëm këtë vendim. Ajo nuk përjashtoi mundësinë e bërjes sërish të shqiponjën, sepse kështu ajo me krenari tregon prejardhjen e saj

Mjaft debate solli bërja e shqiponjës në botërorin e Rusisë, kur Granit Xhaka dhe Xherdan Shaqiri festuan golat ndaj Serbisë. Kjo solli reagimin e serbëve që e konsideruan këtë gjë si provokim politik. Zvicra më pas, u kërkoi lojtarëve ta ndalonin festimin me shqiponjë.

Edhe FIFA kishte gjobitur më herët, Xhakën dhe Shaqiri, sepse e interpretoi si provokim politik. Asllani festoi me shqiponjë në fitoren e Suedisë 3:0 ndaj Ukrainës, në kualifikueset e kampionatit Botëror, i cili do të mbahet në Francë vitin tjetër, shkruan EDS.

“Për mua, kjo është e papranueshme. Disa mendojnë se është një provokim dhe gjest politik, por nuk është dhe jam krenare që e kam bërë. I përket prejardhjes sime, së kaluarës sime dhe ka ardhur spontanisht në gëzim e sipër. Është një nder dhe krenari që e ndiejnë krejt shqiptarët. Unë e kam marrë një përgjigje pozitive nga shqiptarët e Kosovës në tërë botën. Kam dëgjuar që ishte një televizion në Kosovë, i cili e ka përsëritur klipin e festimit me shqiponjë për 24 orë. Për këtë jam e nderuar dhe krenare”, sqaroi Asllani.