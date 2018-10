Paralajmërimi i frikshëm nga Italia: Këto molto kanë rrezik të bartin salmonelë

Ministria e Shëndetësisë italiane ka bërë një paralajmërim të frikshëm, për disa lloje kroasantesh që po konsumohen gjerësisht, madje edhe në vendin tonë. Siç raportohet nga mediat fqinje këto lloj moltosh prodhohen në e Castel d’Azzano, në provincën e Veronës dhe ka rrezik të bartin bakterin e Salmonelës.

Ministria italiane u ka bërë thirrje të gjithëve ditën e djeshme duke u kërkuar të mos konsumojnë produktin dhe të kthejnë çdo artikull në pikën e blerjes. Megjithatë sipas njoftimit është vetëm një seri moltosh me rrezik, ato që kanë numrin LA8312BR. Të gjitha produktet e tjera me qumësht Bauli nuk ka rrezik të konsumohen.

Kroasantët që do të hiqen nga tregu përmbajnë qumësht dhe vezë me Salmonella spp, të tipit jo-typhoid. Përbërësit kryesirë të saj kanë rrezik të jenë infektuar nga kafshët dhe derivatet e tyre (si mishi, vezët dhe qumështi).

Kujtojmë se edhe në një sërë marketesh në Shqipëri, tregtohen këto molto.