Noka-Ramës: Je shoku i përdhunuesve dhe trafikantëve të grave, kujdes me Kukësin!

Deputeti i PD, Noka i ka kthyer një përgjgje të ahspër kreut të qeverisë Rama pas vizitës së djehsme në Kukës ku ai u prit me protesta. Noka ka reaguar pas deklaratës së Ramës që ofenonte protestuesit. Ai i ka kujtuar Ramës se duhet të bëjë kujdes me burrat e Kukësit se ata nuk janë si ai që mohojnë fëmijën dhe i rrahin gratë.

Postimi i plotë i Nokës

Edvin! Kur te flasesh per Kukesin, duhet te mbash gojen e shthurur, se burrat ne veri nuk jane si ty Edi Rama!

Ne Kukes grate i respektojme, nuk i rrahim, nuk i percmojme, nuk i padisim per atesine e femijes.

Burrat andej nga ne jane punetore, por ti s’u ofrove asnje shans keto vite te pushtetit tend barbar. Na ke pare me urrejtje! E ke shpopulluar Kukesin dhe gjithe Veriun duke i detyruar te ikin emigrante qe te mbajne grate dhe femijet, pra, familjen qe per burrat e Veriut eshte e shenjte.

Po ku kupton ti nga shenjteria e familjes dhe nga puna e ndershme?

Ti je shoku i Elvis Rroshit, perdhunes grash, je shoku i Arben Ndokes , trafikant grash.