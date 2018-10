Një histori përdhunimi e Ballës dhe e bandës në Shkodër para të fejuarit të viktimës

Nënkryetari i Partisë Demokratike Edi Paloka, i ftuar në emisionin “Kjo Javë”, u shpreh se, Taulant Balla se ka qenë i akuzuar për përdhunim dhe ngjarja lidhet po në Laç.

“Ka denoncim në polici për Ballën për përdhunim nga vajza. Në Laç i dinë mirë detajet se janë disa funksionarë të Partisë Socialiste që ngatërrohen në këtë histori”, u shpreh Paloka.

Kthyer në rastin Xhisiela, Paloka thotë se mes Ballës e nënkomisarit, ai beson këtë të fundit. Pasi askush nuk flet për kamerat e komisariatit, për të cilat Paloka thotë se janë fshirë.

“Rasti i nënkomisarit, ‘horrit’ se del kryeministri e quan ‘horr’ nuk është rasti i pari që ky kryeministër, mbështet krimin. E zëmë se Balla nuk ka qenë, pse nuk u arrestua djali, dy muaj më parë.? Një që del me kallashnikov në shtëpinë e tij, pse nuk arrestohet. Ku jemi ne? Këtë të shohë policia”, u shpreh Paloka.

Paloka komentoi edhe kallëzimet në prokurori mes palëve.

“Është absurd kallëzimi për z. Basha. Po fillon kallëzimi që te gazetari që ka marrë intervistë. Mjafton kaq për ta kuptuar se çfarë lloj kallëzimi është ky, për çfarë bëhet fjalë. Mund të kallëzohet një gazetar pse ka marrë intervistë?

Dhe nesër mund të na çojë të gjithëve në prokurori, që të krijojë atë mjegullën që i duhet sa për të thënë që unë jam kaq i pafajshëm sa po i çoj të gjithë në prokurori edhe gazetarin. Ky është qëllimi i kallëzimeve të Taulant Ballës”, vijoi me tej Paloka.

Paloka tha se, Balla ndërtoi dy alibi të rreme në lidhje me ngjarjen, një herë tha se isha në takime publike dhe me tej tha se ishte për të peshkuar.

Duke iu referuar kallëzimit në Prokurori, Paloka u shpreh se është e rëndë që organi i akuzës e ka mbajtur për dy orë Ballën dhe nuk e ka pyetur për akuzat e Nuhut, po e ka mbajtur për akuzat e Ballës për Bashën.

“Kjo do ishte e rëndë”, tha Paloka.

Paloka denoncoi gjithashtu edhe një ngjarje të rëndë të ndodhur në Shkodër, sipas të cilit banda që kontrollojnë këtë qytet kanë përdhunuar një vajzë në sy të të fejuarit, dhe ngjarja është mbajtur e fshehtë.

“Banda e Shkodrës, ka bërë përdhunime nga më makabret që nuk i thotë kush. Nuk i denoncon kush. E dini ju, që në Shkodër është përdhunuar e fejuara në sy të të fejuarit në makinë, vetëm 10 m më larg, dhe i fejuari rrinte nën tytën e pistoletës dhe shihte me sytë e tij”.

-Kur ka ndodhur ky rast?

Ka ndodhur dhe nuk denoncohen. Se njeriu që ka qenë aty, nuk ka guxuar e thonë nën zë, tregohen. Është hedhur një vajzë nga pallati. Nuk vajti njeri as gazetarët ta hetojnë, Pse. Ishte shtatzënë me një nga banda e përdhunuar.

-A keni informacion kur ka ndodhur kjo?

Unë po ju them faktet. Që edhe ata edhe vetë familjarët nuk guxojnë t’i nxjerrin. I di gjithë Shkodra. I di gjithë Vlora çfarë ndodh në Vlorë, e di gjithë Durrësi çfarë ndodh në Durrës, në Nikël e në Shijak. Këto janë gjëra që po ndodhin në të gjithë Shqipërinë. Bandat e krimit që i kanë dhënë pushtetin Edi Ramës sot po marrin kaparin.