‘Nisma #Thurje’ i kërkon Parlamentit të votojë kundër monopolit online të basteve sportive

Nisma #Thurje ka përgatitur një draft propozim konkret mbi ndryshimet që duhet t’i bëhen ligjit për lojërat e fatit.

Shkresa i është drejtuar gjithë zinxhirit politik legjislativ dhe do të depozitohet edhe pranë Parlamentit.

Drafti synon që të eliminohet mundësia që industria e basteve të transferohej nga pikat fizike tek ajo online.

Një nismë e tillë është ndërmarrë nga kjo organizatë, në mënyrë që të pengohet mundësia e krijimit të një monopoli në fushën e basteve.

Propozimi i plotë i Nisma #Thurje

Sot kemi përgatitur një shkresë drejtuar gjithë zinxhirit politik legjislativ, të cilën do ta dorëzojmë pranë parlamentit shqiptar, me një propozim konkret mbi ndryshimin që duhet t’i bëhet ligjit për “Lojërat e fatit në Republikën e Shqipërisë” me qëllim mbylljen e basteve totale, pa lënë asnjë shteg nga ku do të krijoheshin kushte që kjo industri të transferohej nga pikat fizike të basteve tek ajo online. E para sepse nëse kjo ndodhte atëherë bastet nuk do të quheshin realisht të mbyllura, dhe e dyta që kjo e gjitha do të krijonte kushtet për krijimin e një monopoli në fushën e basteve.

Pranimi ose jo i këtij propozimi do të tregojë qartë nëse kjo iniciativë e ndërmarrë nga qeveria është vërtet për zhdukjen e plagës sociale të basteve siç ajo pretendon, apo e gjitha është një inskenim për të përfunduar në një situatë monopol, ku i gjithë tregu do të përfundojë në duart e një kompanie të vetme.