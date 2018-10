Nuk janë vetëm shqiptarët dhe opozita kundër të ashtuquajturës’ Paketë antishpifje’ të propozuar nga Edi Rama, por edhe ndërkombëtarët.

Deputeti i Partisë Demokratike, Oerd Bylykbashki, ka publikuar raportin e OSBE-ODHIR-it në të cilin thuhet qartë se, askush nuk mund të pengojë të drejtën dhe lirinë e shprehjes tek qytetarët. Ndërkohë që kryeministri Edi Rama, ka vendosur që askush të mos flasë më kundër qeverisë së tij dhe askush të mos denoncojë skandalet e mëdha qeveritare si dhe lidhjet e politikës me krimin, he këtë kërkon ta bëjë përmes ‘Paketës antishpifje.

Postimi i Bylykbashit

Ndërkombëtarët kundër paketës “antishpifje” të Ramës

‎Te nderuar gazetare, kjo eshte nje kujtese per ju se nuk jeni vetem ne luften per liri te shprehjes, perkunder tentatives se fundit te Edi Rames per t’i mbyllur gojen medias dhe opozites, per t’i mbyllur gojen te vertetes dhe fjales se lire. Keto jane rekomandimet nderkombetare:

Asambleja Parlamentare e Keshillit te Europes

Rezoluta 2019 (viti 2014)‎‎

Zbatimi i detyrimeve dhe angazhimeve nga Shqiperia‎

Rekomandimi 5.4‎

Asambleja e Keshillit te Europes mirepret shfuqizimin e denimit me burg per fyerjen dhe shpifjen dhe shfuqizimin e mbrojtjes se vecante per kategori te posacme personash.

Megjithate, ajo shpreh keqardhjen qe shpifja nuk eshte dekriminalizuar (hequr nga Kodi Penal) plotesisht dhe vazhdon te kete nje efekt frenues mbi gazetaret dhe mund t’i coje ata drejt autocensures. Per kete arsye, Asambleja Parlamentare e Keshillit te Europes i ben thirrje Parlamentit te dekriminalizoje (heqe nga Kodi Penal) plotesisht shpifjen, ne perputhje me standartet e Keshillit te Europes.

OSBE/ODIHR

Raporti Perfundimtar per zgjedhjet parlamentare

(Viti 2017)‎

Rekomandim prioritar nr. 6‎:

‎‎Dispozitat penale per shpifjen duhet te shfuqizohen, duke u dhene perparesi zgjidhjeve juridike civile per te rivendosur reputacionin e demtuar.

Shen‎im: qeveria e Kryeministrit Sali Berisha, pervec urdherit te ndalimit per padi civile ndaj mediave dhe gazetareve, e uli shpifjen nga “krim” me denim me burg ne “‎kundravajtje penale” me denim me gjobe. Kjo u mireprit nga Keshilli i Europes sic e shpreh rekomandimi me siper. Nderkohe, me urdher te Kryeministrit Sali Berisha, asnje gazetar apo politikan nuk u padit as civilisht nga qeveria apo administrata per shpifje‎, edhe pse Kodi Civil ka dispozitat e nevojshme kunder shpifjes, pra nuk ka nevoje per rregulla shtese.

Qe ne vitin 2014, qeveria e Edi Rames vazhdon te shkele rekomandimet e Keshillit te Europes dhe OSBE. Perkundrazi, jo vetem e ka perdorur Kodin Penal per te denuar penalisht deputetet e opozites, ka ndersyer deputetet e tij per te kallzuar penalisht deputete dhe gazetare per shpifje per denoncimin qe ata i bejme lidhjeve te tij dhe qeverise se tij me krimin dhe korrupsionin, por kercenon me pakete te re antishpifje si instrument per autocensure, sic e quan Keshilli i Europes.

Diktatura kunder lirise se shprehjes eshte tek porta‎! Ose flasim e ngrihemi sot kunder kesaj te keqeje, ose neser eshte vone!