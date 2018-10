Mediat greke: Fjalimi i Kotzias do shkaktojë tërmet politik, të pathënat edhe për bisedimet me Shqipërinë

Dorëheqja e ministrit të Jashtëm të Greqisë Nikos Kotzias pas përplasjes me ministrin e Mbrojtjes, Panos Kammenos në një mbledhje qeverie ka shkaktuar reagime të shumta.

Mediat greke shkruajnë se, dorëheqja e tij ka ndodhur në një moment kritik për çështjet kombëtare, duke aluduar marrëveshjen e Prespës, por edhe bisedimet me Shqipërinë.

Sipas mediave greke Kotzias do të mbajë të hënën e javës së ardhshme një fjalim që do të tronisë skenën politike greke. Ai nuk do të kufizohet vetëm në marrëveshjen e Prespës me Maqedoninë por do të japë detaje të pathëna edhe për marrëveshjen ende të papërfunduar me Shqipërinë.

Ndërkohë për dorëheqjen e Kotzias ka reaguar edhe Departamenti Amerikan i Shtetit (DASH) ku deklaron se ministri grek ka kontribuar në sigurinë dhe stabilitetin rajonal.

Kotzias dha dorëheqjen i indinjuar nga kryeministri Cipras që e la zbuluar ndaj sulmeve të Panos Kammenos.

Mbetet për t’u parë se çfarë do të thotë Nikos Kotzias të hënën.