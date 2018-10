Mayer: Vettingu në politikë i domosdoshëm, Gjermania e mbështet

Nënkryetarët e Partisë Demokratike, Edi Paloka dhe Edmond Spaho kanë pritur ditën e sotme në një takim Sekretarin e Shtetit në Ministrinë e Brendshme Federale të Gjermanisë, Stephan Mayer.

Takimi është zhvilluar në selinë blu dhe ka qenë i frytshëm.

Nënkryetari i PD-së, Edi Paloka shkruan në faqen e tij në Facebook se Mayer u shpreh se ‘vettingu në politikë është i rëndësishëm’.

Reagimi i plotë i Palokës në Facebook

Takim me Sekretarin e Shtetit në Ministrinë e Brendshme Federale të Gjermanisë Stephan Mayer.

Mayer: ‘Vettingu në politikë shumë i rëndësishëm’.

Sot në selinë e PD bashke me z. Spaho zhvilluam një takim me z. Stephan Mayer, deputet në Bundestag dhe Sekretar Shteti në Ministrinë e Brendshme Federale të Gjermanisë.

Lidhur me kërkesën e opozitës për Vetting të politikaneve z. Mayer u shpreh qartë:

‘Vetingu në politike është shumë i rëndësishëm, kështu merr kuptim dhe vettingu në organet e drejtësisë…’