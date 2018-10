Lufta në Bllok, Berisha tregon ku darkuan vrasësit pas ngjarjes

Pas ngjarjes së mbrëmshme në ish- Bllok e cila tronditi Tiranën, ku mbeti 1 person i vrarë dhe 3 të plagosur, ka reaguar dhe ish-kryeministri Berisha.

Berisha përmes një postimi në rrjetet sociale shkruan se vrasësit në këtë masakër janë larguar të qetë nga vendi i ngjarjes “per te darkuar pak me tutje te po te qete me ndonje pushtetar dhe narkopolice”.

Mbrëmjen e djeshme u plagosën me armë zjarri shtetasit Ervis Martinaj 36 vjeç dhe Eljon Hato 28 vjeç dhe një tjetër ende i paidentifikuar, si dhe mbeti i vrarë shtetasi Fabiol Gaxha 28 vjeç.

Postimi i Berishës:

Ministeriali ne kryeqytetin e krimit ne Europe pershendetet me nje masaker!

Te dashur miq, sot ne Tirane jane mbledhur ministrat e brendshem te BE. Kjo ngjarje u pershendet mbreme nga zoterit e vertet te qytetit me nje masaker ne zemer te Tiranes, e cila, dikur epiqender e krimit politik, sot eshte dhe epiqendra e krimit te organizuar shteteror shqiptar.

Ne kete masaker u vra nje person dhe u plagosen kater te tjere. Vrasesit u larguan te qete nga vendi i ngjarjes per te darkuar pak me tutje te po te qete me ndonje pushtetar dhe narkopolice.

Mireserdhet zoterinj ministra, – u tha sot ne hapje te mbledhjes Kallam Deshtaku dhe Fatzi Droga, – mos u shqetesoni se ketu nuk ka banda por ka ca rrugaçe! sb

Ndaj Ervin Mataj i cili është shpallur në kërkim së bashku me dy miq të tij, mbi të cilët rëndon akuza e vrasjes në rrethana cilësuese.

Vetë këngëtarja është shoqëruar në polici, teksa burime thonë se ajo ka qenë shumë e tronditur gjatë dëshmisë, po nuk e ka mohuar faktin se ka qenë aty në momentin kur ka ndodhur përplasja.

Lidhja e Elvana Gjatës me Ervin Maten është tentuar vazhdimisht që të mbahet larg vëmendjes së mediave, preferuar kjo nga vetë këngëtarja.

Edhe në festën e mbajtur në 30-vjetorin e saj Mataj nuk ka qenë i pranishëm, ndërsa këngëtarja shoqërohej vetëm nga vjehrri dhe vjehrra e saj.

Përveç të dashurit të këngëtares në kërkim ndodhen dhe dy shtetas të tjerë që janë: Merviol Bilo, i cili është punonjës i forcave komando, dhe Fabiol Alushi.