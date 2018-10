Lidhjet e Ramës me Matën, pse policia fshehu emrin e biznesmenit në vrasje!

Përplasja me armë që tronditi kryeqytetin mbrëmjen e të enjtes ka vënë në siklet të madh qeverinë dhe veçanërisht Kryeministrin Edi Rama. Kjo për faktin se, dy bandat që bënë luftën me armë në mes të ish-Bllokut janë njerëz të pushtetit aktual.

Pasi u mundua të fshehë detaje nga ngjarja dhe emrat e personazheve në përplasje, policia publikoi një njoftim se, ka shpallur në kërkim edhe një person me inicialet E.M. Mediat gjetën se për kë bëhej fjalë dhe publikuan emrin e plotë Ervin Mata. Ervin Mata është djali i Luan Matës dhe nipi i kunatit të Dash Pezës, njeriu i afërt i Ramës.

Emri i Matës u përfol në rastin e privatizimit të “Ish-Ekspozitës Sqipëria Sot”. Kompania e tij Victoria Construction fitoi të drejtën të zhvillojë zonën prioritare. Luan Mata është kushëriri i Ilir Matës kunatit të Dash Pezës dhe njërit prej njerëzve me të afërt të kryeministrit Edi Rama, i cili ka udhëhequr aksionin e privatizimit të truallit të përfolur pas prishjes së kontratës së familjarëve me Vision Construction.