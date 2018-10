Kujdes! Mos konsumoni portokall nëse po mjekoheni me këto ilaçe

E keni lexuar udhëzimin “mos e merr këtë ilaç me lëngun e portokallit” dhe keni menduar përse? Nuk jeni të vetmit.

Të paktën 53 ilaçe mund të bëhen më pak efikase nëse konsumohen bashkë me qitron, prandaj, njerëzit që përdorin ilaçe të caktuara duhet të kenë kujdes se çfarë konsumojnë.

Portokalli dhe grejpfruti përmbajnë një përbërës që kundërvepron me një enzimë në zorrën e hollë, që është përgjegjëse për absorbimin e thuajse gjysmës së të gjitha ilaçeve.

Si rezultat, ky frut mund t’i bëjë ilaçet më të forta ose jo aq të forta sa duhet duke ndikuar në mënyrën si trupi i absorbon ato.

Grejpfruti mund të ndikojë seriozisht në mënyrën si ilaçet funksionojnë, sidomos nëse po mjekoheni me ilaçe për tensionin e lartë të gjakut, aritminë kardiake, statinën për uljen e niveleve të kolesterolit ose feksofenadinë për alergjitë.

Ju duhet të shmangni grejpfrutin nëse po mjekoheni me këto ilaçe:

Ilaçet për kancerin

Crizotinib

Dasatinib

Erlotinib

Everolimus

Lapatinib

Nilotinib

Pazopanib

Sunitinib

Vandetanib

Vemurafenib

Ilaçet kundër infeksioneve

Erythromycin

Halofantrine

Maraviroc

Primaquine

Quinine

Rilpivirine

Statinat

Atorvastatin

Lovastatin

Simvastatin

Ilaçet për zemrën dhe enët e gjakut

Amiodarone

Apixaban

Clopidogrel

Dronedarone

Eplerenone

Felodipine

Nifedipine

Quinidine

Rivaroxaban

Ticagrelor

Ilaçet për ankthin ose sistemin nervor

Oral alfentanil

Buspirone

Dextromethorphan

Oral fentanyl

Oral ketamine

Lurasidone

Oxycodone

Pimozide

Quetiapine

Triazolam

Ziprasidone

Ilaçet për të përzierat

Domperidone

Imunosupresantët

Cyclosporine

Everolimus

Sirolimus

Tacrolimus

Ilaçet për infeksionet e traktit urinar

Darifenacin

Fesoterodine

Solifenain

Silodosin

Tamsulosin

Viagra

Feksofenadine (anti-histamine)