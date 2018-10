Kristaq Rama firmosi eksekutimin e viktimave të komunizmit sot i biri i tij po na poshtëron deri në ekstrem

Shoqata Kombëtare e Trashigimtarëve e të pushkatuarve politikë të Shqipërisë, Dega Malësi e Madhe i është drejtuar me një letër instancave më të larta shtetërore dhe ndërkombëtare për mos dhënien e dëmshperblimit nga ana e qeverisë së sotme. Sipas Shoqatës, familjet e viktimave të komunizmit me ligj trajtohen me dëmshpërblim vetëm me 8 vite heqje lirie, çka do të thotë më pak se dënimi agjitacion dhe propagandë i asaj kohe i cili trajtohej deri në 10 vite heqje lirie.

Në letër shkruhet se, “Kristaq Rama firmosi eksekutimin e viktimave të komunizmit ndërsa sot i biri i tij po na poshtëron deri në ekstrem”.

Ne si Shoqate ju drejtohemi me kete leter te hapur te gjitha organeve te siperpermendura dhe mbare opinionit public kombetare dhe atij nderkombetare si me Poshte vijon:

Jane te pranuar me ligj mbi 6650 te pushkatuar me gjygj ose jo. Keto jete te humbura te pafajshme poltike dhe ajo qe sipas nesh perben nonsense eshte se me ligj trajtohen me demshperblim vetem me 8 vite heqje lirie do te thote me pak se denimi agjitacion dhe propaganda i asaj kohe i cili trajtohej deri ne 10 vite heqje lirie. Sipas nesh nje person qe eshte denuar me denim capital nuk mund te trajtohet ne demshperblim njelloj si nje person qe eshte denuar per agjitacion dhe propagande, dhe ky lloj ligji absurd diskriminues duhet te ndryshohet ne favor te personave te pushkatuar pra me denim capital ne demshperblim prej 25 vitesh burg.

Ne Shqiperi funksionin ne kodin penal denimi per terrorizem pra ky denim kapital ne funksion te denimeve poltike si psh viktimave te burgut te kryengritjes se Spaçit ne vitin 1973 ne Mirdite. Ju lutemi merreni ne analize kete fakt unik se çfare terrorizmi kane ushtruar te burgosurit brenda kampit te spaçit ? Kjo si shembull sepse eshte i vetmi rast e theksojme kete sepse denimi per terrorizem e perjashton te denuarin nga marrja e demshperblimit dhe nga çfaredo te drejte tjeter qofte dhe nga pafajesia .

Te gjithe te denuareve politik me gjygj ose jo u eshte sekuestruar pasuria, dhe me ligj duhet qe te ju kthehet ose fizikisht ose me kompnesim gjee cila nuk ka ndollur sidomos per djegjet e shtepive e thene ndryshe nga genocidi i ushtruar nga forcat e sigurimit te shtetit ne Shqiperi.

Ne Shqiperi akome dhe sot te pushkatuarit ose trashigimtaret e tyre nuk kane status megjithese eshte premtuar qe duhet te jete i barazvlefshem me statusin e veteranit ne nje kohe qe ish gjeneraleve te Enver Hoxhes dhe pse ata kane kryer krime genocide gjate luftes ato trajtohen me statusin e te perndjekureve me demshperblim paresor dhe pension suplementar dhe me dekorata plus atyre favore qe kishin nga sistemi Bolshevik i Enver Hoxhes.

Nje kapitull tjeter eshte dhe ai i varrezave te pushkatuareve ose te vdekureve neper burgjet ose internimet . Eshte folur shume per kete teme por sipas nesh eshte nje masthrim i mirefillte I rradhes per te mos thene nje basfemi sepse sigurimi i shtetit e di mjaft mire se ku ndodhen sidomos ata qe jane denuar me ve4ndime gjygjesore po jo vetem eshte e mundur te gjenden varrezat dhe tu jepen eshtrat te afermeve te tyre. Jane dhene eshtrat e te pushkatuareve te luftes Greqise dhe Italise kurse njerezve te pushkatuar nga diktatura jo? Kjo per ne eshte e papranueshme.

Nje kapitull tjeter shume i rendesishem eshte çeshtja e demshperblimeve. Te pushkatuarit politik trajtohen me demshperblim sikur jane denuar me 8 vite burg dhe sikurese e permend me siper ky eshte nje ligj diskriminues dhe i paparnueshem por as dhe ky ligj nuk zbatohet pasi duhej te kishte marre fund qe ne vitet 2015-2016 dhe deri sot vete nje pjese e vogel ka marre keste. Nje shembull per kete eshte vendimi i keshillit te ministrave numer 509 date 13.06.2013 I botuar ne fletoren zyrtare me numer 109 date 12 Korrik 2013 me ane te cilit urdherohet liste pagesa e 734 personave te ekzekutuar politik per demshperblim por deri me sot nje pjese e vogel e kesaj liste ka marre vetem dy keste.

Nje tjeter vrasje e kryer per se dyti eshte ligji i fundit i parlamentit te Shqiperise ku ndalon dhenien e demshperblimit te trashigimetareve te dyte psh mua personalisht me kane vrare nje te njetjen dite ne gusht te vitit 1950 gjyshin dhe babin kjo e provuar ligjerisht. Pse duhet te me mohohet mua gjyshi i cili u vra me djalin e tij ne te njetin vend dhe ne te njetjen dite. Per sa me siper kjo nuk eshte vetem per te pushkatuarit por dhe per ish te denuarit ose te internuarit politik.

Deshiroj te trajtoj dhe diçka si pjese e diskriminimit kunder shtrese se persekutuar poltike. Te gjithe te internuareve politik qe jane thuajse 11 000 iu eshte premtuar qe do te demshperblehen me 1000 leke te reja ne dite por ne dijenine time kjo nuk ka ndollur.

Nje problem tjeter eshte çeshtja e letrave me vlere qe sipas ligjit duhet te konvertohen ne lek kesh pas emetimit te tyre dhe kjo nuk ka ndollur kurre. Persa me siper eshte nje reagim i detyruar ndaj regjimit ose organeve te gjitha llojeve per veprimet ose mos veprimet e tyre te papranueshme ndaj shtreses sone. Me veprimet po tentohet te mohohet gjithçka qe na takon me ligj kombetare dhe ato nderkombetare duke shfrytezuar dhe faktin qe shtresa jone pakm dhe nga pak po largohet nga kjo bote qofte dhe per aresye personale edhe natural dhe pastaj te tjeret te gjendet para faktit te kryer.

A nuk iu duket nje krim i kryer edhe me ligj mos njohja e trashigimtarise e gjithe atyre martireve te fese ne Shqiperi qe nuk kan trashigimtare te radhes se pare.

Ne e dime se ka aq shume gjera dhe padrejtesi kunder shtrese sone per tu trajtuar por ne nje artikull kjo eshte e pamundur por perms ketyre rreshtave duam te bejme nje sensibilizim kombetare dhe madje dhe nderkombetare se nese dikur Kristaq Rama si ish-sekretar i Kuvendit Popullor me te drejten e ligjit firmosi eksekutimin e shume viktimave te komunizmit sot i biri i tij, Edi Rama jo vetem po masakron me ligj shtresen tone por dhe po i mohon çdo te drejte qe na takon dhe po na poshtron deri ne ekstrem.

Prandaj ne bejme thirrje qe kjo situate te ndryshoje sa me pare sepse sikurese ka thene dhe i madhi Churchill virtiyti me i larte njerezor eshte Guximi ne ditet dhe kohe te veshitra. Shtresa jone guxoj dhe sakrifikoj cdo gje duke kundershtuar vendosjen e atij regjimi famekeq pasajot e te cilit po i vuajme dhe sot dhe do t’i vuajme deri sa te vihet ne vend vertet drejtesia ndaj ketyre njerezve dinjotiz qe me guximin e tyre deshen te shpetonim vendin tone, por fatekqesisht ne ate kohe nuk arriten, Ndersa heret a vone ne pasardhesit e tyre do arrijme ta çrrenjosim cdo te keqe te atij sistemi per te mire e te ardhmes se vendit tone.

Ndoc Culaj

Kryetar i Shoqates se trashigimtareve e te pushkatuareve poltik

Dega Malesi e Madhe