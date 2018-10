Krijimi i ushtrisë së Kosovës, Basha: Kontribut për paqen në Ballkan

Kryetari i PD, Lulzim Basha ka përshëndetur votimin e ligjit për formimin e ushtrisë së Kosovës.

Në një status në Facebook, Basha shkruan se Kosova me ushtrinë e vet do jetë kontribut i shtuar për paqen e sigurinë në Ballkan.

“Përshëndes votimin e ligjit që i hap rrugën krijimit të ushtrisë së Kosovës. Kosova me ushtrinë e vet, në bashkëpunim të ngushtë me aleatët euro-atlantikë dhe me aspiratën e antarësimit në NATO, do të jetë një kontribut i shtuar për paqen dhe sigurinë në Ballkan”, shkruan Basha.

Deputetët e Kuvendit të Kosovës kanë votuar të tre projektligjet për transformimin e Forcës së Sigurisë së Kosovës në ushtri.

Projektligji për Shërbimin në Forcën e Sigurisë së Kosovës është miratuar me 96 vota pro.

Ky projektligj rregullon kushtet e përgjithshme të shërbimit në FSK si një shërbim i ndërtuar mbi bazën e parimit të ligjshmërisë, profesionalizmit, komandës, disiplinës, respektit, nderit, ruajtjes së informacionit, komunikimit, jo diskriminimit dhe mundësive të barabarta, paanshmërisë politike, transparencës dhe llogaridhënies.