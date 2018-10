Ja kush janë tre të kërkuarit e policisë për masakrën te ish-Blloku

Nga Boldnews.al

Krimi i rëndë me një të vrarë dhe tre të plagosur në zonën e ish-Bllokut tashmë po zbardhet plotësisht dhe shkaku ishte ngacmimi në drejtim të këngëtares Elvana Gjata.

Boldneës siguron fotot ekskluzive të dy autorëve të dyshuar të vrasjes së Fabiol Gaxhës dhe plagosjes së Ervis Martinajt dhe Eljon Hatos.

Për policinë, i dyshuari kryesor i krimit është truproja i këngëtares Elvana Gjata dhe njëkohësisht edhe pjesë e Forcave Komando ushtarake Marvjol Bilo. Nga kronologjia e ngjarjes mësohet se Marvjol Bilo, Fabian Allushi dhe Ervin Mata tashmë të shpallur në kërkim, u implikuan në ngjarjen e rëndë.

Deri më tani provat e siguruara tregojnë se të dyshuarit janë thirrur për ndihmë nga këngëtarja Elvana Gjata dhe miqtë e saj, pas disa ngacmimeve në lokal.

Situata ka degraduar fillimisht me konfrontim fizik dhe më pas në përdorimin e armëve. Mbetet ende e paqartë nëse Bilo është futur i armatosur, apo ka mundur t’i rrëmbejë armën njërit prej personave të përfshirë në koflikt.

Po aq i dyshimtë është fakti që të dyshuarit arritën që të largoheshin, ndonëse është një zonë që patrullohet nga afektivë të shumtë të forcave policore.

Ish-kryeministri Sali Berisha ngre dyshimet se autorët pas ngjarjes kanë darkuar me politikanë dhe zyrtarë policie të narkoshtetit. “Një masakër në zemër të Tiranës, e cila, dikur epiqendër e krimit politik, sot është dhe epiqendra e krimit të organizuar shteteror shqiptar. Në këtë masakër u vra një person dhe u plagosën katër të tjerë. Vrasësit u larguan të qetë nga vendi i ngjarjes për të darkuar pak më tutje të qetë me ndonjë pushtetar dhe narkopolicë”-shkruan Berisha.

