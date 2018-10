Islami: Frika që ka, do t’ia bëjë fundin të tmerrshëm

Kastriot ISLAMI

Të gjithë e dinë se është frikacak, shumë frikacak…

Edhe gufosja e krekosja është shprehje e frikës së madhe që e pushton…

Mbi të gjitha ka frikë të madhe nga e Vërteta, shumë frikë, prandaj gënjen e mashtron për gjithçka…

Ka shumë frikë nga realiteti prandaj i largohet vazhdimisht atij duke krijuar realitetin e tij virtual…

Ka shumë frikë nga humbja e pushtetit prandaj kapet me thonj e dhëmbë pas tij…

Ka frikë nga vdekja prandaj kërkon ti shpëtoj duke u marrë me politikë

Ka shumë frikë nga të fortët dhe kriminelët prandaj i mban afër ata dhe i lëpihet atyre…

Rama shumë frikë nga dialogu, prandaj gjatë të gjithë kohës është në monolog…

Ka shumë frikë nga aftësia prandaj mban afër vetes mediokër e injorantë…

Ka shumë frikë nga ndershmëria prandaj është zhytur në pisllëk dhe korrupsion…

Ka shumë frikë nga normaliteti prandaj sillet si pervers dhe ekstravagant…

Ka shumë frikë nga kundërshtarët prandaj mban pranë vetes servilë e kukulla

Ka shumë frikë nga nata prandaj nuk fle i qetë dhe preferon ta kalojë natën me taksistë…

Ka shumë frikë nga transparenca prandaj fsheh gjithçka…

Ka shumë frikë nga gratë prandaj i keqpërdor…

Ka shumë frikë nga fundi i tij politik dhe kjo frikë duket do t’ia bëjë fundin të tmerrshëm…

Është një frikacak që do të çmontohet gradualisht por që mund të shpërthejë nga frika…

Një frikacak që mendon ti shpëtojë ndëshkimit me lëpirje por këtë rrugë e shikon të mbyllur …

Një frikacak që mendon të shpëtojë duke i bërë gropën të tjerëve por që do bjerë vetë brenda…

Një frikacak shpifës që kërkon të shpëtojë me antishpifje…

Një frikacak që po tenton të shkatërrojë gjithçka për të shpëtuar por që do të vetëshkatërrohet….

Një frikacak që ka lepurin në bark por një frikacak që mund të shpërthejë nga