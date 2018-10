Ish-ministri jep alarmin: Sistemi Shëndetësor Kombëtar në rrezik nga largimi masiv i mjekëve!

Kreu i grupit parlamentar të LSI, dhe ish-ministri i Shëndetësisë, Petrit Vasili ka komentuar raportet e fundit sipas të cilave, 78 % e mjekëve shqiptarë duan që të ikin nga vendi.

Vasili shkruan në një postim në Facebook se me këtë largim masiv të mjekëve, sistemi kombëtar shëndetësor është në rrezik.

Reagimi i plotë i Petrit Vasilit

Largimi masiv i mjekeve, sistemi kombetar shendetesor ne rrezik.

Largimi masiv i mjekeve,dekurajimi,demotivimi, venia pa te drejtrnen shenjestren e stigmes publike,varferimi i sherbimeve dhe mungesa e nje qasje te thelle e te muremenduar qeveritare per zgjidhjen e problemit si dhe kenaqja me zgjidhje siperfaqesore koheshkurtra te ngarkuara me publicitet te larte artificial,po e cojne sistemin kombetar shendetesor ne nje rruge pa krye.

Ky udhekryq kerkon zgjidhje bindese, te shpejta ku te marrin pjese vete mjeket per daljen nga ky moment i rrezikshem krize pa kthim.

Terheqja pa paragjykime e cdo kualiteti profesional per te arritur te zgjidhja do te ishte jetik per te shpetuar sistemin shendetesor sot djd oa humbur kohe pasi neser do te ishte teper vone.

Shoqata “Together for Life” e mbështetur nga Friedrich Ebert Foundation ka realizuar një studim ku gjetjet e këtij studimi jane teper te rendesishme,shume serioze dhe cfaqin hapur simptomat e renda te semundjes sistemike te shendetesise shqiptare:

1.Largimi i mjekëve mbetet një faktor shqetësues, i cili përjetohet nga 78% e mjekëve

2.Vihet re një tendencë për largim e mjekëve me gradë shkencore, 40% e të cilëve e konsiderojnë të rëndësishëm largimin e tyre nga Shqipëria.

3.Në fakt, 71% e mjekëve shprehen se mjekët kritikohen më shumë seç duhet në Shqipëri.

4. 77% e mjekëve e vendosin veten tek më të keqpaguarit në sistemin shëndetësor

5. 50% e mjekëve mendojnë se e ardhmja në Shqipëri nuk është e sigurt.

6.Pesimiste duket situata ndërkohë që 61% e mjekëve mendojnë se besimi i tyre në sistemin shëndetësor nuk do të ndryshojë para se të largohen nga vendi.

Situata eshte teper e qarte eshte koha per te vepruar.

Sistemi kombetar shendetesor eshte nje pergjegjesi madhore qe kalon kufijte e politikes, kufijte e ndarjes se saj dhe protagonizmin pa vend.

Ndaj mendjehapja ne vendime per te mbrojtur sistemin shendetesor do te thote shume thjesht te mbrosh mijra jete njerezish,e kunderta do te ishte fatale dhe cdo lloj shpjegimi me pad do te ishte pa vlere,pa dobi dhe pa kuptim.