Hajdutë profesionistë! “Rilindja” zhduk 160 milionë lekë dhe le pa ujë gjysmën e Librazhdit

Nga Bujar VRETO

Ujesjellesi pa uje i Zgoshtit! Keshilli Bashkiak i Librazhdit me vendim e dt 24-09-2018 miraton pa votat e grupit te djathte, projekt vendimin e zyres se bujqesise per nxjerrjen jasht perdorimit te ujesjellesit ne fshatin Zgosht te njesise administrative Lunik.

Ky eshte nje vendim i diktuar, dhunuar dhe trysnuar nga i emeruari i Taulantit, absolutisht i papranueshem pasi nxirret jashte perdorimit pa u marre ne dorezim, pa funksionuar qofte dhe nje dite te veteme, pa ardhur qofte dhe nje liter uje per/sekond, pa dhene llogari askush se ku shkuan 160000000 lek (njeqind e gjashtedhjet milion) por jo vetem kaq se per ujesjellesin qe nuk funksionoi asnje dite u mblodhen para sipas numrit te banoreve per cdo shtepi nje vlere e konsiderueshme prej 12000000 (dymbedhjete milion) dhe keto para nuk u kthyen kurre tek te demtuarit.

Une bisedova me banoret e fshatit Zgosht si dhe me kryetarin e fshatit te cilet me shpjeguan per situaten dhe vjedhjen qe ju eshte bere banoreve duke ju kerkuar nga xhepat e tyre 10% te vleres qe do te ndertohej ujesjellesi, banoret nga halli se ishin pa uje i mblodhen leket dhe tani pas disa viteve nuk e dine se ne xhepat e kujt kane shkuar keto para sepse uji nuk erdhi asnjeher.

Kryetari i fshatit me informoj se tubat e ujesjellesit jane vjedhur pothuajse me shume se gjysma dhe kerkojme ndihme qe pjesen tjeter ta c’montojne ta inventarizojme dhe ta perdorim per kanalin vadites pasi mundesohet vaditja e 25 ha toke buke.

Une me keshilletaret e djathte per propozimin e Kryetarit te fshatit Zgosht ishim dhe jemi dakort te shpetojme cka mbetur nga hajdutet me letra dhe hajdutet e hekurit per skrap por kerkuam si me poshte!

1- Te ngrihet nje grup pune per te evidentuar shkaqet pse nuk u fut ne perdorim ujesjellesi i Zgoshtit, asnjeher ?

2- Te kthehen menjeher parate banoreve qe u mblodhen per te plotesuar 10% e kerkuar nga Fondi i Zhvillimit nepermjet Komuna Lunik.

3- Te hartohet nje Padi Penale per pergjegjesit e kesaj vjedhje te madhe.

4- Te perllogaritet vlera e tuave te mbetura pa u vjedhur nga hajdutet pa letra duke perllogaritur se pagesa per c’montim mundet te jete me e madhe se vlera e tubave.

5- Vlera prej 8000000 (tete milion) lek te vjetra per c’montimin e tubave qe u miratua nga keshilli te perdoret per riparimin e kanalit vadites.

Te dashur miq babezia ka pushtuar ne themel drejtuesit e pushtetit te votave te vjedhura dhe sdo as mend as kalem qe jane njesh me mafien me sakte jane vete drejtuesit e mafies.

Ne u solidarizuam me Kryetarin e fshatit Zgosht jo vetem per idene e tij qe te shpetonte cka mbetur nga hajdutet por sepse kane mbetur edhe njerez te mire qe mendojne per pronen e perbashket, per taksat e qytetareve, per xhepat e bashkefshatareve qe jua grabiten hajnat.

Faleminderit Qerim Shpata Kryetar i fshatit qe e do vendin tend dhe bere kete jehone te madh nepermjet deshires per te shpetuar cka mbetur nga hajdutet.

Vidhen njeqind e gjashtedhjete milion leke dhe as nje gjemb su hyn ne kembe, nuk ka mundesi te paguaj dy mije lek per energjin ben 6 muaj burg, sa TURP ?!.

Kryetari i PD Librazhd

Bujar Vreto