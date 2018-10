Gjushi, 140 milionë lekë vjedhje me një tender për ndërtimin e një shkolle në Shijak

Ish-Kryeministri Berisha ka publikuar mesazhin e një qytetari i cili shkruan se, kryetari i njësisë bashkiake Shijak, tenderoi tenderin e ndërtimit të një shkolle në bashkinë e Shijakut me ndëryrjen direkte të Vangjush Dakos 766 milionë me 140 milionë më shumë se ofertat e tjera.

Postimi ish-Kryeministri Berisha në Facebook

Keto jane vjedhjet dhe abuzimet e Gjushit te Shijakut!

Mbi te leshohet edhe nje akuze tejet e rende.

Lexoni mesazhin e qytetarit dixhital. sb

Pershendetje .kryetari bashkis shijak hajduti kryesor ne bashkin shijak tenderoi tenderin e ndertimit te nje shkolle ne bashkin e shijakut me nderyrjen direkte te tij 766 milioni me 140 milioni me shum se ofertat tjera. kryetari kerkon te blej votat se po vijn zgjedhjet.qe esht me e keq ka 2 firma betoni qe punojn ne lumin erzen edhe shteti nuk nderhyn se esht e Ardian Kokomanit kryetari te bashkise.

Ky cdo gje qe ndertohet dhe behet ne shijak e bon qe betoni te meret tek ai .cdo gje qe eshte bere ne shijak betoni duhet ta maresh te ky perndryshe i bon presion qytetareve.ky person duhet ta hetoje prokuroria se ka vrare nje person kur punonte police po ne rrethana te mistershme nuk flitet sepse e ka ndihmu Haki Cako qe tja zhduki ato ngaqe eshte mik me ate.