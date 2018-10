Fotot e Ramës me thonj pa prerë, nuk është shpifje…

Që nga koha kur Edi Rama ju fut politikës dhe deri më sot, njerëz që e njohin që nga rinia e tij e veçanërisht në jetën në Francë e kanë stigmatizuar, si një ‘Thonj-paprerë’ dhe, që ka një marrëdhënie armiqësore me pastërtinë.

Një nga batutat ‘lapidare’ të njeriut i cili i dha shansin të jetë ky që është sot është ajo, e ish-kryetarit të PS dhe ish-kryeministrit Fatos Nano; E solla nga Franca me thonj të paprerë dhe e bëra ministër!

Ky fakt është përdorur gjerësisht më pas në debatin mediatik dhe politik gjatë këtyre 20 viteve të fundit. Sa herë që Edi Rama është pyetur për këtë konstatim të Nanos në ambiente konfidenciale ka reaguar me përbuzje, duke shqiptuar fjalën; shpifje!

Një nga politikanët që ja përmendur shpesh këtë ‘ves’ të paprecedentë për një burrë të moshës së Ramës dhe veçanërisht për një politikan të lartë dhe kryeministër vendi ka qenë paraardhësi i tij në qeveri, Sali Berisha. Dhe jo më kot, sepse Edi Rama është kapur shpesh me thonj të paprerë.

Një nga rastet e fundit ishte, kur Edi Rama postoi një video ku komentonte spitalin e ri të Sarandës dhe shfaqej me thonj jo vetëm të paprerë, por edhe të pa pastruar. Kjo ‘është kapur’ nga ish-kryeministri Berisha, i cili ka ironizuar Ramën duke postuar videon në fjalë, të shoqëruar edhe me një shënim të shkurtër.

Thuapisti!

Fatos Nano deklaronte se e mori Edi Ramën në Paris thuapiste tek shiste ikona të vjedhura! (ikonat e vjedhura nga i ati bllokmen nga kishat që u shkatërruan nga regjimi). Sot pas 20 vitesh përsëri thuapistë mbetet!

Shikoni videon që ka postuar vet thuapisti!’, shkruante në atë kohë Berisha.

Por natën e mbrëmshme, Edi Rama është shfaqur në studion e Arian Çanit, ‘Zonë e Lirë’, dhe në momentin që drejtuesi i ka dhuruar një palë zare bixhozi, kamerat janë fokusuar në duart e tij.

Ajo që panë shqiptarët me këtë rast ishte, sa e paprecedentë aq edhe qesharake. Një burrë në moshë, kryeministër i Shqipërisë që na përfaqëson edhe në takime ndërkombëtare të nivelit më të lartë, i mban thonjtë njësoj si vajzat e Shoë-Bizit.

Fotot e më poshtme dhe fillimi i videos, nuk kanë nevojë për koment.

Kur ta quajnë sërish ‘Thonj-paprerë’, apo ‘thuapisti’ siç e etiketon Berisha, a do të bërtasë Edi Rama; Shpifje, shpifje, shpifje….?!