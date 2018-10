Foto e Ramës në fushatë elektorale me bosin e drogës të laboratorit në Has, kë emëruan në shtet

Ish-kryeministri Sali Berisha ka treguar foton e kreut të qeverisë me bosin e drogës të laboratorit në has të Kukësit, I cili ëhstë tani i shpallur në kërkim. Eshtë një foto miqësore e Ramës me Peci Abdylin të cilët ecin së bashku duke bërë fushatë elektorale.

që në nisje të emisionit “Open” në Top Channel u shpreh se sa i përket ngjarjeve të fundjavës ku u arrestuan dy ish-deputetë socialistë operacioni është dekonspiruar pasi janë lëshuar 45 urdhër arresti dhe janë arrestuar vetëm 26 persona. Ndërkohë të njëjtën gjë tha edhe sa i përket arrestimeve dhe zbulimit të laboratorit të drogës në Has. Ish-kryeministri u shpreh se është policia ajo që dekonspiroi operacionin.

Ish-kryeministri Sali Berisha, tha sot në ‘Open’ se dy nga kriminelët e arrestuar ditën e djeshme, e njohur si banda e Avdylëve në Durrës ka lidhje me kryeministrin Edi Rama dhe vangjush Dakon.

Berisha ka treguar edhe një foto ku Avdyli pozon në krahë të Edi Ramës. Më tej Berisha tha se ata kanë ndikuar edhe në zgjedhjet lokale.

‘Lidhjet e Avdylit me Edi Ramën janë të faktuara (tregon foton). Ka video që tregojnë lidhjet e Gjushit me Avdylin, të Ramës me Avdylin. Këta kanë emëruar inspektorin e mjedisit në Durrës., inspektorin e AKU-së. Lidhjet midis bandave, Avdylt, Bajrat Nokajt, por në krye të tyre ka qenë Geron Xhafa’, tha Berisha.

Eni Vasili: Ju akuzoni Ramën dhe qeverinë si të lidhur me bandat, po bandat u goditën, laboratori i drogës në Has u zbulua.

Berisha: E vërteta është që kjo ishte fundjavë e dekonspirimit të operacioneve ndërkombëtare pasi janë lëshuar 45 urdhër arresti dhe janë arrestuar 26 se të tjerët janë informuar në kohë dhe janë larguar. “Hasi” është një informacion që vjen nga agjensitë gjermane të ligjzbatimit. Po ta kthesh opiumin në heroninë i bie 5.2 tonelata. Po kush u kap? U kap fshatari, fshatari është trafikat. Por mos mendoni se lëviz një sasi e tillë për një, dy apo tre fshatarë. Ata kanë një proteksion politik të madh. 5.2 tonelata është një sasi shumë e madhe për Europën. Partnerët tanë nuk dështuan, por nuk u kapën bosët, u kapën fshatarët. Një elekriçist, një punonjës policie, një punonjës zjarrfikëse në Shkodër dhe një biznesmen turk. është një sasi që nuk lëviz kurrë pa një garanci politike.

Eni Vasili: Kush e dekonspiroi operacionin sipas jush?

Berisha: Policia s’ka asnjë dyshim. Sasia që u kap është më e madhe se “Xibraka” dhe se “Maminasi”.

Ish-Kryeministri Berisha teksa foli sot në ‘Open’ për operacionin e policisë në Has ku u zbulua një laborator heroine, tha se policia arrestoi vetëm fshatarët dhe jo bosët e vërtetë të drogës.

“Nuk u kapën bosët në Has, por fshatari dhe e shoqja e tij, një elektricist, një zjarrfikës dhe një biznesmen turk. Ajo sasi droge nuk mund të lëvizë pa garanci nga politika. Kjo është shumë më e madhe se Xibraka, është më e madhe se Maminasi. Është 5.2 ton heroinë e konvertuar”, tha Berisha.

Më tej, ai tha se është dekonspirua edhe operacioni, ku në pranga u vunë disa pjesëtarë të familjes Avdyli në Shijak.

Berisha publikoi edhe një foto të kryeministrit Rama me një person, për të cilin tha se është anëtar i kësaj familje. Sipas Berishës, foto është shkrepur gjatë fushatës së fundit.

“Kjo është vetëm njëra anë, pasi ka dhe video dhe detaje të tjera. Të Ramës me Avdylët, të Gjushit me Avdylët. Gjushi, me urdhër të Avdulit, ka emëruar kryeinspktorin e Durrësit për mjedisin”, tha Berisha.

Për ish-kryeministrin Berisha operacioni është dekonspiruar nga policia.

“Fundjava mund të konsiderohet si fundjava e dekonspirimit të operacioneve ndërkombëtare. Bosët janë larguar. Sasia e konvertuar në heroinë janë në tonelata. Kapën fshatarët, nuk mund ta bëjnë ata këtë trafik droge. Ky laborator, shumë herë më i madh se sa ai i Xibrakës, ka nevojë për mbështetje”, u shpreh ish-kryeministri Berisha, duke theksuar edhe njëherë se, operacioni i ndërkombëtarëve u dekonspirua nga policia e shtetit.