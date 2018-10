Fonde sekrete për të paguar portale, media dhe gazetarë në Shqipëri, Greqia nis hetimin

Greqia ka nisur hetimet pas publikimit të skandalit se janë shpenzuar miliona euro nga ministria e Jashtme greke për të finacnuar me fonde sekrete portale, media dhe gazetarë në Shqipëri dhe vende të tjera të rajonit.

Janë qindra mijera euro që jepen në aktivitete në Shqipëri, ndërsa ajo çka thuhet jo zyrtarisht nëpër korridoret e ministrisë së Jashtme greke, është fakti që për të bërë marrëveshjen e detit mes dy vendeve, duhet të paguash mirë portalet shqiptare.

Prokuroria e Athinës ka ndërhyrë për të hetuar për fondet “sekrete” të Ministrisë së Jashtme dhënë mediave shqiptare

Kryetari i Prokurorisë së Athinës, Vangelis Ioannidis, udhëzoi sigurinë e shtetit për të hetuar veprimin e mundshëm të ndjekjes penale. Ndërhyrja e prokurorit u shkaktua nga rrjedhja e fondeve sekrete të Ministrisë së Jashtme, një rast i cili ka shkaktuar përplasje të forta politike, ndermjet dy ministrave te qeverisë, Kammenos – Kotzia, që çoi në dorëheqjen e Ministrit të Jashtëm.

Urdhri u dha pas zbulimit të shtypit, për informacionin që gjendet në një zarf të mbyllur të kryer nga zyrtari diplomatik i Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe u hap në zyrën e Parlamentit.

Mediat greke theksojnë se “sipas informacionit në dokumentin e mbyllur të sjellë në Parlament nga Ministria e Punëve të Jashtme ka pasur kode ndërkohë që shuma totale që është dhënë arriti në rreth 1,000,000 euro.

Kodi i parë që lidhet me paratë e kanalizuar në mediat shqiptare.

Kodi i dytë ka të bëjë me financimin e medias për ish Republikën Jugosllave të Maqedonisë.

Publikimi i informacionit ka nxitur reagimin e zemëruar të Kryeministrisë dhe Kryetarit te Parlamenti, Nikos Voutsis, por edhe një konfrontim të ashpër politik me opozitën.