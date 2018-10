Dokumenti/ Rrajat-Nënkomisarit: Ne e shkrijmë të gjithë komisariatin dhe ty s’të kemi asgjë, do të zhdukim ty bashkë me familjen

Sigurohet procesverbali i kallëzimit të nënkomisarit të Krujës, Emiljano Nuhu në komisariatin nr.6 në Tiranë ndaj dy nipërve të deputetit socialist Rrahman Rraja, të cilët e kanë kwrcwnuar deri edhe me vdekje për të mos e hetuar çështjen e dhunimit dhe përdhunimit të Xhisiela Malokut nga kushwriri i tyre Rexhep Rrahaja, djali i deputetit.

Bie në sy që kallëzimi në komisariat i nënkomisarit është bërë që më 30 korrik 208. Në dokumentin e publikuar nga News 24 dhe BW, vërehet se pak pas marrjes së denoncimit nga Xhisiela Maloku, njeri nga nipërit e deputetit i ka dërguar mesazh në celular oficerit me këto fjalë: “Çfarë ke me ne që po kruan kurrizin?! Ku të të vij të ta takoj pak nga afër?”

Takimi më pas ka vijuar tek lokal “Rich Mond”. Në dokument thuhet:

“Pasi u ula te lokali, ata kanë ardhur rreth 20 minuta pas meje. Më erdhën dy persona me një makinë Mercedez Benz të tipit S, ndryrë të zezë, targën nuk e fiksova dot dh u ulëm të tre në tavolinë. Ata m’u prezantuan si Redjan Rraja dhe Ramazan Rraja dhe se janë kushurinj të shtetasit Rexhep Rraja dhe me një ton zëri të lartë dhe të revoltuar më thënë: “Çfarë problemi ke me ne? Për çfarë e ke thirrur sot Xhensilën dhe e ke pyetur për ne?!”

Ndërsa oficeri ka tentuar t’u shpjegojë, u përgjigjën:

“Nuk na rruhet fare për ty që ke ardhur nga Berati dhe do të bësh ligjin në Fushë Krujë. Ne e shkrijmë të gjithë komisariatin dhe ty s’të kemi asgjë. Do të të zhdukim ty bashkë me familjen po thirre njerin nga fisi jonë ta marrësh në pyetje. “Do të zhdukim ty dhe familjen tënde për 24 orë nëse vazhdon të merren me dhe mos të të shohim më në Fushë Krujë. Ligjin në Fushë Krujë e bëjmë ne dhe jo ti”.