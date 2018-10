Detaji i gazetares që konfirmon marrjen peng të Xhisielës: Tha se erdhi me taksi, por…

Gazetarja Anila Hoxha ka konfirmuar në studion e “Open” idenë se Xhisiela është detyruar që të bëjë deklaratat para mediave duke mohuar dhunën dhe përdhunimin pasi ajo është e marrë peng. Gazetarja Hoxha ka sjellë një detaj nga fillimi i intervistës me Eni Vasilin. Gazetarja kujtoi një detaj nga një pyetje që i ishte bërë asaj kur i kishin kërkuar që të dinin se si kishte ardhur në studion e televizionit? Xhesiela i ishte përgjigjur se kam ardhur me taksi. Në këtë moment ka ndërhyrë gazetarja Hoxha duke deklaruara para opinionit se, “ne e pamë që ajo nuk erdhi me taksi. Ajo erdhi e shoqëruar nga njerëz që qëndronin brenda në makinë me të dhe nuk e dimë se cilët ishin ata njerëz”, tha gazetarja Hoxha.

Ky detaj është konfirmuar edhe nga gazetarja Eni Vasili. Për të gjithë është e qartë se kemi të bëjmë me një skandal mjaft të rëndë të pushtetit të krimit në qeveri, që tani po mban peng vajzën e përdhunuar nga djali i deputetit të PS dhe po e shtëit san ë një media në median tjetër për të shpëtuar fundërrinën në krye të qeverisë.

Përballë gazetarit Blendi Fevziu, Xhisiela tha se nuk kan qenë kurrë e kërcënuar nga Rexhep Rraja dhe se kallëzimi i saj në polici është bërë për shkaqe xhelozie, pas Rexhepi ishte lidhur me një vajzë tjetër.

E pyetur nga gazetari Fevziu, se përse më pas ajo e tërhoqi denoncimin, Xhisiela tha se e bëri ngaqë arriti të rregullonte marrëdhëniet me ish-të dashurin.

-Pra i bie që jeni tallur me policinë, ishte reagimi i gazetarit.

-Po, u përgjigj Xhisiela, duke shtuar se nuk ka qenë kurrë e kërcënuar e madje se Rexhepi i kishte ofruar mbështetje.Duke këmbëngulur më tej gazetarja Eni Vasili e pyet se kush e pagoi taksinë, nisur nga fakti se vajza është e papunë.

Xhisiela i thotë se ishte ajo vetë që e pagoi, duke shtuar se familja saj ka të ardhura mesatare nga puna e nënës dhe ndihma e të afërmve në emigracion. Ndërkohë në studio, gazetarja tjetër, Anila Hoxha, e cila ishte në Durrës me Eni Vasilin, zgjodhi të fliste troç, duke treguar se në fakt Xhisiela nuk kishte mbërritur me taksi në takim, por e sollën dhe e morën persona të tjerë.

Xhisiela jeton në Nikël të Krujës. Një fshat që edhe policia u mburr kur hyri me forca të shumta në një operacion të madh. Le ta themi kush e shoqëronte Xhisielën kur erdhi të bënte intervistën. Ne e pyetëm se me çfarë kishte ardhur dhe ajo tha: “Me taksi”, por ajo gënjeu sepse ne e pamë kush e solli me makinë. E pamë edhe kush e shoqëronte. Ajo tha se erdhi me taksi dhe gënjeu. Nuk e dimë kush ishin ata persona, por duhet ta themi që ajo gënjeu. Ajo gënjen sepse nuk mund të gabojë një ekspert mjeko-ligjor për plagët që ka në trup” – tha gazetarja duke dëshmuar në këtë mënyrë atë që tashmë askush nuk e dyshon më. Xhisiela Maloku u shfaq në televizion e detyruar të mohojë gjithçka, të fajësojë veten dhe mbrojë dhunuesin e saj, djalin e deputetit Rrahman Rraja.