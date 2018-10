Dëshmia e të arrestuarit për vrasjen në Bllok: “… askush të mos lëvizë!, dhe më pas nxorrën armët”

Është zbardhur dëshmia e dhënë në Gjykatë nga ana e Gledo Hotit, i arrestuar për ngjarjen në ish-Bllok, ku mbeti i vrarë një person dhe u plagosën dy të tjerë.

Hoti është shprehur se ai nuk ka pasur asnjë dijeni për sherrin mes tyre, dhe se ai është fshehur nën tavolinë në momentin kur dy persona kanë qenë duke e qëlluar.

“Nuk kam qëlluar askënd kur ishim në lokal me Ervin Matën, me Mervjol Bilon dhe me Redi Popescun. Ai na qerasi me një verë. Erdhën dy persona që si njihja dhe thanë: Askush të mos lëvizë!, dhe më pas nxorrën armët. Në atë moment u futa poshtë tavolinës nga frika. Në Greqi ika se do merrja nje pajisje por jo se do t’i fshihesha hetimit”, është shprehur Hoti.

Për vrasjen e të riut Fabiol Gaxha derimë tani janë arrestuar tre persona, Ervis Martinaj, Eljo Hati dhe Gledi Hoto.

Ndërkohë që mbeten ende në kërkim Ervin Mata, i dashuri i këngëtares Elvana Gjata dhe komandoja Marviol Bilo, i cili dyshohet të jetë dhe personi që ka qëlluar.