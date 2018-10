Deputeti i përgjigjet Ramës: Ti njeh vetëm vrasës, përdhunues, trafikantë njerëzish e narkotikësh

Bardh SPAHIA

I pyetur mbreme nga gazetari Arian Çani ne emisionin zone e lire mbi denoncimin tim publik per emerimet pa merite te shefave te klinikave, kryesherbetori e mbrojtesi i krimit Edvin Kristaq Rama u shpreh se nuk me njihte. Qe ti s’me njeh mua eshte nder per mua e ne rastin me optimist turp per ty qe s’njeh nje nga deputetet e parlamentit te vendit qe ti rrenon, vjedh, abuzon dhe turperon.

Ti nuk me njeh se ti njeh vrases, perdhunues, trafikante njerezish e narkotikesh, hajdute, servila dhe antishqiptare brenda e jashte vendit tone. Por une dhe cdo shqipetar i ndershem dhe qe e do vendin e vet te njohim mire. Te njohim si djalin e nje firmosesi te urdherit te varjes se nje shqipetari te mire e patriot.

Te njohim si mbetje e nje sistemi te urryer nga shqipetaret e mire e kombdashes, te njohim si shkaktarin e largimit te gati gjysem milioni bashkatdhetaresh gjate sundimit tend, te njohim si shitesin e trojeve tona, te njohim si vasalin e krimit, te njohim si ai qe ulerinte me te madhe mos hiqni vizat per shqipetaret, te njohim edhe si nje artist te deshtuar te pa lare e te pa ditur.

Si mjek mund te te beja edhe nje diagnoze personale tenden por atehere do isha duke folur per nje pacient dhe etika profesionale nuk ma lejon ta bej kete publikisht.