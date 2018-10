Deputeti i PD, tjetër nismë humane, kurse falas për të rinjtë shqiptarë

Deputeti i PD, Agron Shehaj ka marrë një tjetër nsimë humane për t’u ardhur në ndihmë të rinjve për t’u punësuar. Sheja ju ofron kurse falas të rinjve shqiptarë, të cilët më pas të kenë mundësi të punojnë dhe të ndërtojnë jetën e tyre në Shqipëri, dhe jo të largohen sepse ashtu do qeveria.

Postimi i deputetit Agron Shehaj

Të rinjtë shqiptarë duan të ikin një orë e më parë nga ky vend!

JO DHE JO!

Kjo s’mund të ndodhë! S’mund ta lejojmë kurrsesi.

Me të drejtë, John Kennedy thoshte: “Mos pyesni çfarë mund të bëj vendi juaj për ju, pyesni ju çfarë mund të bëni për vendin tuaj”.

Rruga e vetme për t’ia dalë është investimi mbi arsimin dhe formimin profesional novativ.

Për këtë qëllim dua t’ju bëj me dije miq, se kam krijuar një akademi digjitale. Link Academy Albania do të trajnojë çdo të ri e të re në fushën e IT dhe Digital Marketing, tërësisht FALAS.

Kushdo mund të regjistrohet në kurset FALAS nga data 12 nëntor në programin që synon të aftësojë rreth 10. 000 të rinj, të cilët më pas do mund të punësohen në fushën digjitale.

Kjo është një mundësi për të gjithë ata që duan t’ja dalin vetë, pa qenë të varur nga politika.

Jeni të mirëpritur të kapni majat!