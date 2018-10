Krimi në institucione, Drejtori i Tatimeve me kallash, denoncimi: Më mori 10 milionë lekë me forcë!

Një qytetar i është drejtuar me një mesah ish-Kryeministrit Berisha ku i shkruan se, Bardh Tafa apo siç i flasin ndryshe, Bardhi me tepsi 5 mijë euroshe po terorizon gjithë bizneset e Fierit, Vlorës dhe Beratit. Ai shkruan më tej se, “te biznesi im mori 10 milion lekë. M’i mori me forcë dhe presion”.

Nje bandit, delinkuent, drejtor i tatimeve i Norieges dhe Kakistokracise se tij!

Lexoni mesazhin dhe shikoni foton e qytetarit dixhital. sb

Prsh Doktor!

Dua te denoncoi drejtorin e tatimeve me hajdut te edi rames. Ky eshte bardh mashtusiii sic e njeh gjithe tirana me mashtimet e tij. Bardh Tafa apo sic i flasin ndryshe bardhi me tepsi 5 mije euroshe po terorizon gjithe bisneset e fierit, vlores dhe beratit. Bisneset jane te frikesuara te denoncojne pasi ky moster qe ka mbeshtetjen direkt te kryeministrit dergon inspektoret per ti vene gjoba dhe ato bisnese qe nuk japim i percjell ne prokurori.

Po merr leke gjithandej dhe nuk e ndal dot njeri!Ju lutem doktor postojeni pasi eshte bere tmer i jugut. Po na ben keq. Te bisnesi im mori 10 milojon leke. Mi mori me force dhe presion. Eshte denoncuar disa here nga ana juaj po prap vazhdon tju mari lek bisneseve me force. Kane vendosur kriminelin drejtor!