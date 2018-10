Denoncimi i Berishës: Laboratori i përpunimit të heroinës në Has i përkiste zyrtarëve të lartë të PS

Laboratori i drogës në Has i përkiste zyrtarëve të lartë të Partisë Socialiste dhe të qeverisë. denoncimi është bërë nga një qytëtar, i cili i është drejtuar me një mesazh ish-Kryeministrit Berisha. Qytetari shkruan se, operacioni për bllokimin e një laboratori droge në Has, është dekonspiruar.

Sipas denoncimit, mësohet se nga dekonspiromi kanë shpëtuar emra të njohur të politikës e biznesit, ndërsa një shumë e madhe parash, që besohet e kanë qenë në laborator, janë marrë nga jë drejtues policie.

Zbulohet ne Has fabrike e Partise Siçiliste e perpunimit te Heroines!

Policia dekonspiron operacionin e partnereve! sb

Pershendetje dr Zbulohet ne Branog te Hasit Fabrike e perpunimif te Heroine dhe kapen 100kg heroine.E menaxhonin vllezrit Mustaf dhe Xhavit Shuti,babe e bire ekstremist te flakte te majte te cilet jane arrestuar.Thone qe ka pasur shuma te medha parash atje ku eshte bere operacioni dhe ky Mazreku Shefi i Komisariatit te Hasit mund t’i kete marre. Pra ka pasur nje lloj dekonspirimi te operacionit te partnerve tane nga policia.Loje e madhe, hasi eshte stacioni i fundit ne loje jane dhe Turq, si dhe tre biznese ne tr

Nje punonjes i bashkise Kruje i arrstuar por edhe deputet te lidhur me rrjetin.