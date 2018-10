Denoncimi: Drejtori i PS legalizon për dajën e tij edhe kabinën elektrike (dokumente)

Ish-Kryeministri Berisha, ka vijuar me publikimin e denoncimeve të mbërritura në adresë të tij.

Me anë të një postimi në rrjetet sociale, Berisha ka publikuar denoncimin e një qytetari, të cilin ky i fundit e mbështet me foto dhe dokumente, ku pretendon se kryetari i asamblesë së PS-së, ish-drejtor i ALUIZNI i cili u shkarkua me urdhër të ministres, ka legalizuar një sipërfaqe toke në emër të dajës së tij, duke përfshirë edhe kabinën elektrike dhe një garazh.

Sipas tij: “Kjo siperfaqja pa objekt vetem me nje garazh te vogel eshte legalizuar ne emer te dajos te tij Arjan Beqo dhe nje tjeyri Garazhi me lart.Ky objekti me poshte eshte kabine elektrike dhe e ka legalizuar per objekt.M.”

Postimi i plotë

Drejtori siçilist, qe lumturon dajon duke legalizuar per te edhe kabinen e elektrikut, cohet per ndjekje penale por dora e ngrohte e partise e emeron sekretar te PS! sb Pershendetje. Meqense para disa ditesh fole per krietarin e ri te asamblese te PS ish drejtorin e ALUIZNI qe u shkarkua me urdher te ministres dhe u dha per ndjekje penale po ju dergoj disa fakte te shkeljeve te tij ne kete drejtori.

Kjo siperfaqja pa objekt vetem me nje garazh te vogel eshte legalizuar ne emer te dajos te tij Arjan Beqo dhe nje tjeyri Garazhi me lart.Ky objekti me poshte eshte kabine elektrike dhe e ka legalizuar per objekt.M. Te lutem publikoje ato shkeljet qe ju dergova per ish drejtorin e ALUIZNI Sarande pasi jane fakte qe jane cuar dhe ne prokurori dhe ata flene mbi dosje dhe se drejtori pretendon dhe ne te njejten kohe kryetar bashkie. Ju flm