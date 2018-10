Denoncimi/ Djemtë e mikut të Taulant Ballës, breshëri plumbash në Peqin, policia pritet t’i lirojë

Edhe njëherë tjetër qytetarët kanë denoncuar lidhjet e krimit me politikën. Një qytetar nga Peqini ka denoncuar tek ish-kryeministri Sali Berisha, se janë arrestuar dy djem të armatosur nga policia, të cilët shumë shpejt do të lirohen.

Sipas qytetarit dy djemtë e armatosur janë fëmijët e mikut të Taulant ballës, dhe për këtë arsye pritet lirimi i tyre nga policia.

Postimi i ish-Kryeministrit Berisha

Të shtëna me armë zjarri në Peqin, policia do t,i liroje ato, miq të Ballës! sb

Doktor para 30 min jane kapur nga policia e Peqinit dy djemte e Albert Macit me arme zjarri ne makine te garantoj se miku i Taulant Balles do te lirohet se shpejti ashtu sic rri dhe shetit i armatosur Albert Maci i denuar ne Itali (dhe i kerkuar nga ky shtet), por miku i Taulant kriminelit nga policia nuk preket e jo te arrestohet. Respekte.