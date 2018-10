Demaskohet Rama: Nuk rrihet më me atë drogaxhi që vjen në SHBA e blen 23 mijë dollarë këmisha

Në një kohë që raportet ndërkombëtare flasin për rritje të borxhit publik në Shqipëri dhe rritje të varfërisë, qeveritarët tanë nuk reshtin së jetuari në luks.

Një qytetar shqiptarë i cili jeton në Shtete e Bashkuara të Amerikës, tregon se si kryeministri Edi Rama harxhoi 23 mijë dollarë vetëm për të blerë këmisha. Denoncimi është bërë publik nga ish-kryeministri Sali Berisha.

Postimi i ish-Kryeministrit Berisha

Kallam dështaku blen 23000 dollarë këmisha në një dorë në New York!

Lexoni mesazhin e emigrantit dixhital. sb

Pershendetje zoti Sali Berisha. po ti shkruj kto fjale prej hallit te madh. Une jam djale 22 vjec vendosa me lan cdo biznes te im ati, cdo burim pune qe ai ka ndertu dhe erdha ne amerik vetem se Nuk Shtyhet ma, nuk shtyhet ma me ate person te poshter dhe drogaxhi me ket shtet te shpifun qe ka shnderru ky person i pa moral … nxjerri lot perdit kur shof moshen teme dit per dit cdo i ri gjen mnyra te ndryshme me u zhduk nga aj shtet kur ne aty kena kalu jeten dhe e dojm me gjith zemer por nuk rrihet ma me at ekonomi poshteruse qe asht tu ba aj qe jep pare vetem vetes dhe shokve te vet dhe tjert marojn per buk… dhe edvin rama vjen blen 23 000 dollar kemisha ne hugo boss ne time square … respekte zoti sali berisha shpres cdo dite qe shteti jon te zgjohet prap nga ju.